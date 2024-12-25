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新版《財劃法》分配綠營縣市全墊底　5縣市長合體痛批不公

記者杜冠霖／台北報導

財劃法三讀，根據條文，未來中央須多釋出3753億給各縣市，除了衝擊中央財政彈性跟韌性，更因分配指標偏重藍營執政縣市，且財權、事權未一併考量，遭到質疑。綠營縣市首長今（25日）北上合體召開記者會，痛批《財劃法》修惡。高雄市長陳其邁直言，國民黨預設立場，先列出結果再調整加權，把權重分配給財政較好，土地買賣較多的縣市，非常不公平，對此次修法表達遺憾，希望未來行政院跟立法院有補救機會，讓每位國民受到公平對待。

▲▼民進黨縣市長針對財劃法惡修回應記者會。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨縣市長針對財劃法惡修回應記者會。（圖／記者杜冠霖攝）

立法院日前三讀修正財政收支劃分法部分條文，引起部分專家學者反彈，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復今也合體開記者會，痛批財劃法修惡。

對於修法，陳其邁坦言，自己真的非常遺憾，立法院如此蠻橫通過修法，居然沒有徵詢地方政府意見，應該先把事權規畫說明清楚、再作財政分配，這次是先給錢再決定怎麼花，會對中央地方分權有嚴重扞格，國家收取相關稅收，再作劃分跟調節，希望讓有錢縣市作公平合理分配，滿足每位國民基本的需求。這次修法把權重分配給財政較好，土地買賣較多的縣市，非常不公平。

陳其邁表示， 高雄明年就邁入超高齡社會，比台中多七萬人、比桃園多十七萬人，這都是地方政府需要負擔，理論上應該把這些需求納入計算方式，才能滿足不同縣市民眾需求。結果按照國民黨版本，台南高雄是難兄難弟，末段班就是澎湖、嘉義、屏東，國民黨預設立場，先列出結果再調整加權，這些都是人口老化嚴重的南部縣市，修法卻造成財政所得逆分配，對南部非常不公平，也惡化城鄉差距。

陳說明，現行版本跟三讀後版本作水平分配比較，高雄少了17%、台南16%，又是墊底，考慮到每個縣市不同基本財政需求時，必須把藍綠跟其他政治考量撇開，並把人民利益作優先考量，此次財劃法修法最嚴重的地方，完全喪失財政調節功能也違背當初立法目的，要代表高雄市府對此次修法表達遺憾，希望未來行政院跟立法院有補救機會，讓每位國民受到公平對待。

黃偉哲表示，這段修法程序不公，結果讓人難以接受，事後態度更是對南部民眾二度傷害，過程就不用講了，最後一刻還不知道表決什麼，結果重北輕南、重東輕西，過去中央資源分配就是如此，這次更嚴重，台北富到流油這次更是火上澆油，新竹縣市人口加起來100多萬人增加近4百億、花蓮縣增加161億，相對剝奪感太大。

黃直言，修法後藍白一副「要就拿走，不要就放手」的傲慢態度對待南部民眾，如何嚥下這口氣？修法結束了，後續還有很多政治攻防，無意挑起南北攻防，但要用更大的民主修復這次的不民主，會清楚讓民眾知道，在野黨如何對待這次資源分配，「政客巧取豪奪、作賤南部。」

陳光復也指出，澎湖這次分配比馬祖、金門少，非常不公，完全沒有納入海域，也不願討論，自己上次從離島來，結果三分鐘就結束會議，法律不是不能修，但不能越修越惡，同意修法但應該合理修法，不該如此草率。

翁章梁表示，財劃法修法非常重大，可能產生後續財政排擠效應，就事權部分，應先分配哪些東西應該回歸地方處理，後續再處理錢的部分，這次修法完全顛倒，產生許多問題，從這次分配來看，三成按營利事業、四成五按照人口，北部工商發達就會分配比較多，進一步強化過去重北輕南狀況，台灣這麼小，讓每個地方都具備競爭力才是未來發展方向，可惜這次分配看不到均衡台灣。

周春米直言，這次強行把3753億稅款拿出，就佔相關計畫型經費三成，屏東明年度預算都已經經過議會通過，但中央計畫型跟一般性補助就會少掉三成，明年計畫如何推動？這非常不公平。從任何角度來看，這次修法都是惡修先例，國會要亂到什麼時候？要代表屏東縣民表達最嚴重抗議。

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