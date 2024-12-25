民進黨喊《憲訴法》聲請釋憲　傅崐萁：冬至後聽到最荒唐的事

▲國民黨團召開記者會。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院20日通過《憲訴法》修法，民進黨立法院黨團指出，民進黨團一定會提出暫時處分、釋憲。對此，國民黨團總召傅崐萁今（25日）轟，「這是我們今年冬至後聽到最荒唐的一件事情」，「柯建銘跟民進黨團大概黔驢技窮，叫現任的大法官自己來審自己的修正案，何其荒唐」。

傅崐萁轟，柯建銘跟民進黨團大概黔驢技窮，憲法訴訟法就是要讓憲法法庭制度能夠追上先進國家，能夠審慎多數決，將國家重大是否涉及違憲的事項及暫時處分的事項，做嚴謹的審判。

對於民進黨要提出釋憲以及聲請暫時處分，傅崐萁指出，民主國家國會通過針對大法官審理的修正案，要叫現任大法官自己來審（針對）自己的修正案，這是何其荒唐的事情？

傅崐萁也向柯建銘喊話，「你昨天終於展現勇於挑戰威權，今天又回到威權系統？希望回頭是岸，放下屠刀，朝野能夠和諧，為了所有民生法案，有這麼多法案要推動，好好把全國鄉親期待的事情落實」。

針對本週五的院會，傅崐萁說，三黨黨鞭已經簽字，好好推動吹哨者保護法還有老人福利法、就業服務法，以及關係到國家重大財源，每年超收超過4千億的證交稅法。此外，大家也簽字協議，周五下午五點半前，不會做任何肢體、冗長發言等不當杯葛，像個成熟民主國家的國會，大家都坐在位子上，好好議決這些重大法案，時程上非常緊迫，也希望不只是這周五，以及下周五、未來的國會，大家都秉持理性，好好討論相關問題，不要把暴力帶進國會。