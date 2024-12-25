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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：個人意向不能凌駕憲政秩序　政黨利益不容優先國家利益

▲▼總統賴清德。（圖／民進黨提供）

▲總統兼任民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（25日）召開第二十一屆第三次中執會，今也是行憲紀念日，據轉述，民進黨主席賴清德會中致詞時強調，憲法是規範國家權力的根本大法，行政、立法、司法分立的憲政體制，是民主政治的基石，是不分政黨都應該共同遵守的價值。絕不能將個人意向，凌駕於憲政秩序上，更不容許個人利益或政黨利益，優先於國家利益。

賴清德表示，自己一再向全體國人承諾，確保自由民主的憲政制度、保護人民的權利，「是我身為總統的責任和使命，也是民進黨一路走來不變的堅持。」賴指出，珍惜每一次國人同胞給予我們的機會，謹慎對待每一條法律、每一項政策，因為我們深知，所有法律、政策，都會對國家、社會、以及下一代，造成深遠的影響，更會影響國際社會看待台灣的態度。

賴清德呼籲，要請全體黨公職要團結一心，守護我們得來不易的民主自由憲政制度。面對民主的紛爭，要用更大的民主來解決，一起匯聚更大的力量，守護民主台灣。

此外，賴清德會中也提到，文化部已經宣布，明年開始，13到15歲的國中生也能領取文化幣。執政團隊希望，透過文化幣能讓年輕世代，有更多機會接觸文化藝術產業，2024年的文化幣，至今已經有近126.8萬名青年完成領取，領取率超過百分之84。

賴清德強調，文化是國家的靈魂，我們要文化立國，就得向下扎根，培養下一代對人文藝術的關懷，除了豐富下一代的生活體驗之外，也是在為台灣社會注入更多活力與創意。

最後，賴清德也表示，2024年即將步入尾聲，這是充滿挑戰，也是團結榮耀的一年，「我們一起走過不同的考驗，我們也共同迎接了許多台灣的光榮時刻。感謝每一位為生活打拚、為台灣打拚的台灣英雄，在此預祝大家新年快樂，謝謝大家。」

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