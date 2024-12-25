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藍白強勢修《財劃法》　賴清德認窒礙難行：修法結果粗糙不堪檢驗

▲民進黨中執會結束，賴清德記者會後離開。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

財劃法三讀，根據條文，未來中央須多釋出3753億給各縣市，除了衝擊中央財政彈性跟韌性，更因分配指標偏重藍營執政縣市，且財權、事權未一併考量，遭到質疑。今（25日）民進黨召開中執會，據轉述，會中賴清德表示，上周五修改後的財劃法，是窒礙難行的，目前倉促修法的水平分配結果粗糙不堪檢驗，努力發展建設的地方政府及民眾將受到新法的懲罰，「我們會以各種可能的方式，尋求扭轉各種體制性的不正義。」

立法院日前三讀修正財政收支劃分法部分條文，最終表決版本修法當天才出爐，內容也引起部分專家學者反彈，台經院院長張建一今就表示，財劃法倉促修法，未考慮地方實際需求以及具有外部利益的政策執行情況，儘管過去財劃法有些不合理地方，修正過後的法案沒有真正解決問題，反而造成很多不合理，縣市不公平。

主計總處則指出，包括國防經費、撥補勞保基金、中央擴大租金補貼及興辦社宅專案計畫、少子女化對策、治安維護相關經費、健保財務協助方案等計畫都會受到影響。

而民進黨今召開第二十一屆第三次中執會，會中邀請台大法律學院教授柯格鐘，以「財政收支劃分法修法後之影響及建言」為題進行專案報告，各縣市長也與會表達看法。據轉述，賴清德聽取報告後表示，感謝台灣大學財稅法學研究中心柯格鐘教授提綱挈領的引言，以及各位縣市首長傳達出地方政府第一線的施政觀點及抗議。

賴清德指出，行政院已經向社會大眾說明，上周五修改後的財劃法，目前是窒礙難行的，在縣市間的水平分配都尚未妥善討論、取得共識之前，便倉促修法，將危及各級政府的公共服務品質、財政紀律以及財政韌性。

賴清德表示，今天發言的地方縣市首長，就第一線的施政觀點，說出目前倉促修法的水平分配結果粗糙不堪檢驗，努力發展建設的地方政府及民眾將受到新法的懲罰，勢必危及各級政府的政策施行，以及人民的福祉。同時，柯老師也從學界觀點，提出本次修法不符合法理和理論，以及對未來的影響。我們會以各種可能的方式，尋求扭轉各種體制性的不正義。

賴清德強調，全體黨公職要團隊團結一心，守護得來不易的民主自由憲政制度，同時均衡台灣的目標也不會改變，帶領全台灣22個縣市一起往前走、讓區域均衡發展，是我們給全體國人的承諾。面對民主體制中的紛爭，要用更大的民主來解決。未來，我們將會匯聚更大的力量，捍衛民主精神，深化台灣民主。

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財劃法地方政府國民黨民進黨賴清德

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