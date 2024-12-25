幸福聖誕城最後倒數！12台主題聖誕車登場　萬國市集好吃好逛

▲▼根據聖經故事的12台聖誕主題燈車隆重登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮幸福聖誕城萬國市集24日進入最後倒數！來自多國的攤商帶來令人大開眼界的商品與美食，讓民眾在享受聖誕氣氛的同時，也能體驗異國文化與特色手作商品。縣長徐榛蔚邀請鄉親一起來分享喜悅，共度歡樂聖誕！

花蓮幸福聖誕城活動一波接一波，除了萬國市集與兒童故事屋外，在12月23日及25日，12台聖誕主題燈車隆重登場，根據12個聖經故事打造的聖誕主題燈車，一部接一部照亮了花蓮的寒冬黑夜，也帶來了平安夜的愛、溫暖與平安。

最搶眼的12部聖誕燈車，特別以手工施作打造，今年首次串聯北北宜花東共5縣市聖誕活動，讓聖誕佳節的愛與平安更能傳遞蔓延各地，呼應為主興起發光，傳遞聖誕愛無限的意涵。12個大家耳熟能詳的聖經故事造型燈車，只有12 ／23及12 ／25在花蓮幸福聖誕城遊行展示，花蓮縣政府歡迎民眾把握時間前往觀賞！

為了方便民眾參與東台灣最大盛事，12月21日至25日活動期間，每日提供暖心接駁服務，時間為每日13：30至21：30，每小時一班，往返於花蓮轉運站及縣府前石雕公園會場，沿途停靠主要飯店，歡迎民眾踴躍搭乘。

▲花蓮幸福聖誕城在上週末已吸引逾3萬人遊客。

接駁路線：

花蓮轉運站 → 煙波大飯店 → 石雕公園 → 福容大飯店 → 美侖大飯店 → 石雕公園

活動資訊：

開城時間：2024／12／13～2025/01/01

萬國市集：12／21（六）-12／25（三）14:00～21:00

戲劇表演：12／21（六）-12／25（三）第一場19:00 / 第二場20:00

兒童故事屋：12／21（六）-12／25（三）17:00 ~ 20:00

活動地點：花蓮縣政府前石雕公園