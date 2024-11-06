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「數94、國95」小一成績出爐　媽傻見班上倒數：心涼一半

▲▼少子化,出生率,小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,上下學,家長接送,課業壓力,預防性停課,免到校,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲孩子第一次考試倒數第4名，讓媽媽直呼心涼了一半。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

「媽媽整個心涼一半。」一名女網友透露，孩子第一次考試，數學與國文分別拿94與95分，沒想到在班上倒數第4名，讓她難以接受。文章引發熱議，「三年級後你大概就結冰了」、「低年級真的很簡單，不用得失心太重，確定小朋友都會比較重要」。

一名家長在臉書社團《小一聯盟》表示，孩子讀國小一年級，第一次段考成績出爐，「數學94分、國文95分」，當下見到這個分數時，她沒有任何心情起伏，但看到班上排名，讓原PO錯愕不已。

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對此，原PO深呼吸不禁直嘆，「孩子排名位置居然落在倒數第四...媽媽整個心涼一半。」

底下引來家長熱議，「小一第一次考試，競爭是激烈的，因為大家都是食老本，比的是誰家幼稚園教得多，跟國小學習成果關係不大」、「低年級只看細心度，根本沒難度，無論幾分都會鼓勵孩子，很棒完成一個考試」、「名次真的不重要」、「國小一年級題目很簡單幾乎全班都滿分，94、95其實也才錯1、2題而已，並不代表什麼，把錯的弄懂、粗心的下次再注意就回來了」、「我覺得很好啊，代表同學們旗鼓相當，很競爭」、「低年級真的很簡單，不用得失心太重，確定小朋友都會比較重要」。

還有人直呼，「沒事，等到中高年級那才一個叫刺激」、「小學看不出來差異的，國中高中見真章，跟自己比就好」、「小一小二真的不用太計較排名，小三才是開始拉開差距的時候」、「國小90分以上都正常，表示都跟得上進度，小三以上才是挑戰開始再來就是國中！加油」、「三年級後你大概就結冰了」。

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