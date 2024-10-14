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拍美照搶大獎！富里鄉全國攝影大賽收件倒數計時　總獎金50萬

▲▼花蓮縣富里鄉地處風景優美的花東縱谷，為全國著名的米鄉。（圖／富里鄉公所提供，下同）

▲花蓮縣富里鄉地處風景優美的花東縱谷，為全國著名的米鄉。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣富里鄉公所擧辦「第一屆富里鄉公所全國攝影大賽」，預計10月31日截止徵件，總獎金共50萬元，歡迎全國（不限國籍）攝影愛好者來花蓮縣富里鄉走走看看，一起來發掘富里鄉之美、捕捉富里鄉給你的滿滿感動。

鄉公所說明比賽分成三組：風景組（A）、人文組（B）、空拍組（C），以各組金牌獎金5萬元、銀牌獎金3萬元、銅牌獎2萬元及佳作12名各得5,000元。

▲▼花蓮縣富里鄉地處風景優美的花東縱谷，為全國著名的米鄉。（圖／富里鄉公所提供，下同）

▲自然景觀豐富，有家喻戶曉的小天祥、天空梯田、六十石山金針花園區，如詩如畫的美景美不勝收。

花蓮縣富里鄉地處風景優美的花東縱谷，為全國著名的米鄉，鄉內自然景觀豐富，有家喻戶曉的小天祥、天空梯田、黃燦燦的六十石山金針花園區、羅山大池等，如詩如畫的美景真的美不勝收，除了有著美麗的自然景觀外，更有耐人尋味的人文底蘊，也是哈雷騎士們每年10月大會師的重要據點，為全國遊客休憩旅遊、體驗農村文化的絕佳地點。

▲▼花蓮縣富里鄉地處風景優美的花東縱谷，為全國著名的米鄉。（圖／富里鄉公所提供，下同）

攝影活動主題以「談∙圖∙美∙攝—富里誰與爭鋒」為攝影主題，各組別限投5張攝影作品，參賽攝影作品限為113年度拍攝作品，以「數位相機」廠牌不拘最少2,000萬像素拍攝(不得插點擴檔)。參賽作品一律沖放或輸出為6吋X 8吋之彩色相片，短邊不限（全放）之彩色照片。

▲▼花蓮縣富里鄉地處風景優美的花東縱谷，為全國著名的米鄉。（圖／富里鄉公所提供，下同）

鄉長江東成表示，為了廣徵各路好攝高手群聚富里鄉，一起「談∙圖∙美∙攝」，一起激盪影像上的想法與交流，本次大賽更祭出高額獎金吸引各路攝影好手，總獎金高達50萬元，最主要目的，為要紀錄富里鄉的美人文、美風景，讓更多的人知道富里鄉是一個可以好好放鬆的地方，讓更多的人可以分享富里的好故事，並透過鏡頭將這些豐富的畫面一一呈現在舊雨新知的你面前，趕快安排假期到富里，好好的享受大地給予的奇異恩典，慢慢的品嘗富里鄉的一切美好。

攝影比賽辦法及相關資訊觀迎上花蓮縣富里鄉公所官網（https://reurl.cc/D4ZLr6）查詢。

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