花蓮幸福聖誕城最高潮！提供免費接駁　週末3萬人進場同樂

▲儘管寒流來襲，不減民眾參與的熱情，前來朝聖的各地遊客週末兩天湧入超過3萬人次。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮幸福聖誕城進入活動最高潮！12月21及22日週末兩天，儘管寒流來襲，氣溫低至15度，卻絲毫不減民眾參與的熱情，現場人潮絡繹不絕，擠滿了親子家庭族群與慕名前來朝聖的各地民眾。據統計，週末兩天湧入超過3萬人次，歡笑聲與相機快門聲此起彼落，讓整個活動現場彌漫著幸福與溫暖的氛圍，成為花蓮冬季最熱鬧的聖誕聚點。

12月23日更邀請最吸睛的小丑馬戲團，來自世界各地的藝術家們帶來大師級演出，結合高超雜技技巧與互動，瞬間成為全場焦點。從滑稽的角色扮演到令人驚嘆的動作，吸引了大量民眾與小朋友圍觀，現場笑聲此起彼落，掌聲不斷。





以福音故事為核心的沉浸式戲劇也廣受歡迎。現場區域設置成以色列小鎮的氛圍，觀眾穿梭於演出場景中，與劇團演員互動，彷彿親身經歷耶穌降生的奇蹟時刻。由牧羊人、博士與天使共同演繹的聖經故事，讓人們深刻感受到平安的真諦與美好。





兒童故事屋則吸引了家長和孩子一同參與。透過精采的故事講述，孩子們聆聽聖誕福音的奇妙故事，並與家人共同唱頌溫暖的聖誕歌曲，場面溫馨動人。



此外，幸福聖誕城的萬國聖誕市集也持續熱鬧進行中，來自多國的攤商帶來令人大開眼界的商品與美食，讓民眾在享受聖誕氣氛的同時，也能體驗異國文化與特色手作商品。





為了方便民眾參與活動，12月21日至25日活動期間，每日提供暖心接駁服務，時間為每日13:30至21:30，每小時一班，往返於花蓮火車站及縣府前石雕公園會場，沿途停靠主要飯店，歡迎民眾多加利用並踴躍搭乘。

接駁路線：花蓮火車站 → 東大門 → 煙波大飯店 → 石雕公園 → 美侖大飯店 → 福容大飯店→ 石雕公園

花蓮幸福聖誕城已成為這個冬天最溫暖的聚點，縣政府誠摯邀請民眾一同來到花蓮，感受花蓮幸福聖誕城獨特難忘的魅力！

活動資訊：

開城時間：2024/12/13～2025/01/01

萬國市集：12/21（六）-12/25（三）14:00～21:00

戲劇表演：12/21（六）-12/25（三）第一場19:00 / 第二場20:00

兒童故事屋：12/21（六）-12/25（三）17:00 ~ 20:00

活動地點：花蓮縣政府前石雕公園

