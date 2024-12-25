傳柯文哲「新加坡快閃」收錢？　簡舒培直呼傻眼：諷刺至極

▲民進黨台北市議員簡舒培受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見近4個月，傳出最快將在今（25日）、明（26日）起訴。有週刊報導，柯文哲曾跟威京集團總裁沈慶京在新加坡會面收賄，對此，民進黨議員簡舒培表示，「如果這件事情屬實，真的讓台北市民非常的憤怒」，柯如果要去收受賄款，還要用市民的納稅錢幫他買單機票、帶十幾位的公務員當擋箭牌，這真的諷刺至極。

簡舒培說，在2022年柯文哲要卸任之前，12月初就有去沖繩考察，「當時就認為卸任在即，為什麼要出訪考察？所以就下了一個索資詢問秘書處，柯文哲市長在12月25號卸任之前有沒有任何的考察計劃？」

簡舒培指出，當時秘書處在12月6日回答，除了去沖繩考察外，12月25日以前都沒有任何考察計劃，「但沒有想到，這個回文只過了4天，在12月10日柯文哲就宣布自己在12月15日要到新加坡考察2天」。

「那這個考察更是奇怪，因為只在卸任前10天有需要去新加坡考察雙語教育、智慧城市嗎？」簡舒培直言，一個即將卸任的市長還去考察浪費公帑，大家都覺得很莫名其妙，「但現在看來喔，如果是跟沈慶京約好、如果這屬實，沈慶京是在新加坡交付所謂的賄款給柯文哲的話，難怪一定要去」。

「如果這件事情屬實，真的讓台北市民非常的憤怒。」簡舒培指出，柯文哲如果要去收受賄款，還要用台北市民的納稅錢幫他買單機票，然後還要帶十幾位的公務人員當擋箭牌、當遮羞布，這真的諷刺至極。

簡舒培還說，這個考察裡面，相關的業務單位只去5個人，「整個行程裡面，15個人業務單位只去5個人，另外10個人全部都是秘書處的同仁」，這真的是完全假考察之名、行收賄之實嗎？真的是已經找不到任何言語可以形容這個黨跟柯文哲這個人，真的是讓人傻眼。