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「羞辱劉靜怡的是黃國昌」　蔡易餘：白營大法官放行一人充滿計算

▲▼民進黨立院黨團 召開 先違憲亂政亂修法 再堵釋憲逃生門 記者會 吳思瑤 蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團書記長蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院24日進行大法官人事同意權案投票，藍營全數封殺，白營同意放行劉靜怡一人，但民進黨51席立委卻也對劉投下反對票，也因此7名大法官被提名人皆未達57票過半門檻。民進黨團書記長蔡易餘今（25日）表示，根據三讀的憲訴法，就算劉靜怡人事案通過，仍達不到10人門檻，真正羞辱劉靜怡的是民眾黨團總召黃國昌。

根據憲訴法三讀最終條文，第30條規定，參與評議的大法官人數不得低於10人，而做出同意違憲宣告的大法官人數則不得低於9人。

蔡易餘說，從昨天投票就可看到到底是誰不想要讓憲法法庭運作，現在有八席，被提名有七人，藍同意零個，憲法法庭不能運作，民眾黨同意一個，整個大法官也只有九人，還是不能運作，綠只有一個不同意，但憲法法庭還是可以運作。

蔡易餘指出，總統賴清德秉持跨越黨派原則提名大法官，但審查是黨團自主，對於民進黨團不同意劉靜怡，總召柯建銘願意承擔，用黨紀方式讓大家整合。

蔡易餘說，這中間到底是誰羞辱劉靜怡，如果真像黃國昌說的，要讓劉靜怡當大法官，但民眾黨就只同意她一個，這樣她進去根本沒有作用，羞辱劉靜怡的就是黃國昌，民眾黨要多同意一個人，才可以組成憲法法庭，這中間充滿計算。

民進黨團幹事長吳思瑤則說，這次大法官投票，證實民進黨團自主，最終決定也充分團結，不樂見黃國昌詭計，綠營提早洞悉，做出投票決定，也希望劉靜怡在所有發言上要自制，國家憲政比個人權位更加重要，對於有人還在情緒的失控發洩，不予置評。

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