劉靜怡喊「不用私下澄清！」　潘孟安認：銜賴清德之命打電話致意

▲總統府秘書長潘孟安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

7位大法官被提名人24日遭立法院否決，其中，民進黨團集體反對台大國發所所長劉靜怡出任大法官。劉事後在臉書上抱怨，「如果總統真的沒有同意這樣幹，那就自己公開向社會大眾澄清，我真的不需要任何人私下向我澄清」。對此，總統府秘書長潘孟安今（25日）日表示，表決後有親自向每一位被提名人致電致意，不過私下打電話安慰劉的人應該很多。

立法院24日進行大法官人事同意權案投票，國民黨團全數封殺、民眾黨團則決議放行大法官提名人劉靜怡一人，51席綠委則對劉靜怡投下反對票。劉靜怡事後說，「如果總統真的沒有同意這樣幹，那就自己公開向社會大眾澄清，我真的不需要任何人私下向我澄清，因為投票結果已經確定了」、「我已經沒有任何牽掛了」。

潘孟安今日赴立法院司法委員會備詢，國民黨立委羅智強批評，大法官的積極資格就是不可以罵民進黨？潘孟安回應「不對」，羅追問，劉靜怡是否適任大法官？潘孟安回，「我認為她合適」。羅智強酸，合適的大法官卻因罵民進黨被砍了。

對於劉靜怡遭民進黨團封殺後，臉書抱怨賴清德請人私下澄清，潘孟安表示，他不知道立法院黨團的決議，總統希望是團進團出，但自己有銜總統之命，「親自打電話向每一位被提名人致敬、逐一打電話給被提名人致意」。不過潘孟安補充，私下打電話安慰的人很多，每一位被提名人都接到很多電話。