中國附醫平安夜點燈傳愛　台中醫院獲捐百萬復康巴士

▲中國醫藥大學附設醫院今天舉辦愛心傳愛音樂活動，還安排聖誕老公公在兒童病房送禮物 。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

今天是平安夜！台中中國醫藥大學附設醫院、中國醫藥大學兒童醫院與林增連慈善基金會攜手於今日舉辦聖誕點燈暨溫馨傳愛音樂活動，由全國唯一醫療院所員工自發組成的交響樂團演奏音樂，讓每位病人與家屬感受到節慶的美好氛圍。另外，院方也安排聖誕老公公到兒童病房送禮物，病童看到聖誕老人開心比Yeah，許願希望能拿到水彩，能將最愛的卡比巴拉畫在紙上。

▲正在對抗病魔的賴小妹看到集體聖誕老人到訪，開心比YEAH，透露希望許願能有水彩畫紙，畫下心中所願 。（圖／記者游瓊華攝）



今天由中醫大附醫周德陽院長、兒童醫院王志堯院長，及長期的公益合作夥伴林增連慈善基金會林嘉琪董事長、六甲村實業洪士超企業家等貴賓與受邀參與點燈的病童們共同啟動點燈儀式。

▲今天音樂會上由由全國唯一醫療院所員工自發組成的交響樂團帶來動人樂曲。（圖／記者游瓊華攝）



林增連慈善基金會林嘉琪董事長表示，聖誕音樂與點燈活動就像是一束溫暖的光，照進病人與家屬的心中，帶來愛與希望。看到病童在點燈儀式上的笑容，深刻感受到愛與希望的重要性。中醫大附醫院長周德陽強調，這樣的活動展現了中醫大視病猶親的精神，也感謝醫護團隊一整年來的辛勤付出。

▲台中醫院在平安夜也獲得超大聖誕禮物，多名企業家聯手捐贈百萬元復康巴士 。（圖／記者游瓊華攝）



明天就是耶誕節，台中醫院也在耶誕前夕獲企業捐贈一部百萬復康巴士，協助接送弱勢身心障礙者或患者就醫，院長黃元德感謝企業愛心，直稱「這是最棒的耶誕禮物！」

另外，台中醫院則在平安夜這天獲贈一台價值百萬元的復康巴士，由斯貝克公司負責人林志勇、升茂科技公司負責人廖淑菁、以及林楷嵐共同捐贈，3人將象徵復康巴士的巨型鑰匙交到院長黃元德手中，院長也回贈感謝狀。

黃元德指出，院方將復康巴士定位為「福祉車」，目前規劃每周一到六，免費接送弱勢洗腎民眾到院接受治療，預計每趟次可接送2台輪椅患者與2陪病家屬，或4個自行行走患者，預計每周可服務40人次，可望減輕弱勢患者與家屬交通問題。