　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中國附醫平安夜點燈傳愛　台中醫院獲捐百萬復康巴士

▲中國附醫,台中醫院 。（圖／記者游瓊華攝）

▲中國醫藥大學附設醫院今天舉辦愛心傳愛音樂活動，還安排聖誕老公公在兒童病房送禮物 。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

今天是平安夜！台中中國醫藥大學附設醫院、中國醫藥大學兒童醫院與林增連慈善基金會攜手於今日舉辦聖誕點燈暨溫馨傳愛音樂活動，由全國唯一醫療院所員工自發組成的交響樂團演奏音樂，讓每位病人與家屬感受到節慶的美好氛圍。另外，院方也安排聖誕老公公到兒童病房送禮物，病童看到聖誕老人開心比Yeah，許願希望能拿到水彩，能將最愛的卡比巴拉畫在紙上。

▲中國附醫,台中醫院 。（圖／記者游瓊華攝）

▲正在對抗病魔的賴小妹看到集體聖誕老人到訪，開心比YEAH，透露希望許願能有水彩畫紙，畫下心中所願 。（圖／記者游瓊華攝）

今天由中醫大附醫周德陽院長、兒童醫院王志堯院長，及長期的公益合作夥伴林增連慈善基金會林嘉琪董事長、六甲村實業洪士超企業家等貴賓與受邀參與點燈的病童們共同啟動點燈儀式。

▲中國附醫,台中醫院 。（圖／記者游瓊華攝）

▲今天音樂會上由由全國唯一醫療院所員工自發組成的交響樂團帶來動人樂曲。（圖／記者游瓊華攝）

林增連慈善基金會林嘉琪董事長表示，聖誕音樂與點燈活動就像是一束溫暖的光，照進病人與家屬的心中，帶來愛與希望。看到病童在點燈儀式上的笑容，深刻感受到愛與希望的重要性。中醫大附醫院長周德陽強調，這樣的活動展現了中醫大視病猶親的精神，也感謝醫護團隊一整年來的辛勤付出。

▲中國附醫,台中醫院 。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中醫院在平安夜也獲得超大聖誕禮物，多名企業家聯手捐贈百萬元復康巴士 。（圖／記者游瓊華攝）

明天就是耶誕節，台中醫院也在耶誕前夕獲企業捐贈一部百萬復康巴士，協助接送弱勢身心障礙者或患者就醫，院長黃元德感謝企業愛心，直稱「這是最棒的耶誕禮物！」

另外，台中醫院則在平安夜這天獲贈一台價值百萬元的復康巴士，由斯貝克公司負責人林志勇、升茂科技公司負責人廖淑菁、以及林楷嵐共同捐贈，3人將象徵復康巴士的巨型鑰匙交到院長黃元德手中，院長也回贈感謝狀。

黃元德指出，院方將復康巴士定位為「福祉車」，目前規劃每周一到六，免費接送弱勢洗腎民眾到院接受治療，預計每趟次可接送2台輪椅患者與2陪病家屬，或4個自行行走患者，預計每周可服務40人次，可望減輕弱勢患者與家屬交通問題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
撞死打工妹...假牙總監突換大頭貼　曾秀跑車：覺得炫富可退追
麥當勞少女輕生亡…生前9萬積蓄全被騙光！慘成詐團人頭
快訊／撞死打工妹！BMW男是「假牙公司」總監
17歲少女麥當勞打工遭性侵輕生　勞動部：僱主未協助最高罰10
獨／暑假才上班！19歲女打工途中被撞死　寵物樂園超震驚
閨蜜曝麥當勞少女「只分享快樂」　父4萬薪養5口！房租就要2萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南曾文市政願景園區發表施政6週年成果　黃偉哲踏實兌現對市民承諾

12強奪冠助攻！停辦3年復賽　高雄中區扶輪盃青少棒賽燃戰火

中國附醫平安夜點燈傳愛　台中醫院獲捐百萬復康巴士

台東延平多元照顧中心啟用　饒慶鈴：為偏鄉長者打造幸福家園

優化打詐儀錶板　台東縣府邀嚴長壽分享防詐案例

假投資詐騙案最多　枋寮警提醒：50歲以上最容易被騙

全聯倉儲惡火奪9命　民間機構捐熱顯像儀...提升救災量能

公害陳情案　台東環保局1年受理2千多件

落實原住民族歲時祭儀放假規定　最高可罰100萬

高齡失智老婦迷路　暖警協助找回家的路

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

「北宜林志玲」追違規駕駛　單手持槍喝斥就範畫面曝！

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

高雄扛起矽盾重任！集結科技大廠及菁英 形塑世界級科技智慧新城

沙鹿這根電桿1年被撞斷2次！　路小＋位置突出...真的很擋路

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

台南曾文市政願景園區發表施政6週年成果　黃偉哲踏實兌現對市民承諾

12強奪冠助攻！停辦3年復賽　高雄中區扶輪盃青少棒賽燃戰火

中國附醫平安夜點燈傳愛　台中醫院獲捐百萬復康巴士

台東延平多元照顧中心啟用　饒慶鈴：為偏鄉長者打造幸福家園

優化打詐儀錶板　台東縣府邀嚴長壽分享防詐案例

假投資詐騙案最多　枋寮警提醒：50歲以上最容易被騙

全聯倉儲惡火奪9命　民間機構捐熱顯像儀...提升救災量能

公害陳情案　台東環保局1年受理2千多件

落實原住民族歲時祭儀放假規定　最高可罰100萬

高齡失智老婦迷路　暖警協助找回家的路

台南曾文市政願景園區發表施政6週年成果　黃偉哲踏實兌現對市民承諾

桃園Xpark沉浸式光影升級！明年1／20見客　台北燈節主燈有10米高

每月只有1天！豐FOOD明年1至3月「龍蝦吃到飽」限量開賣

12強奪冠助攻！停辦3年復賽　高雄中區扶輪盃青少棒賽燃戰火

白目女院長PO大體老師解剖照　2顆頭「無碼露出」日網炎上

美國抵押貸款利率升！　房貸需求連5周增長後首下挫

撞死19歲打工妹...假牙總監突換大頭貼　曾秀跑車：覺得炫富可退追

被火車撞！男瞬間倒地「下半身消失」差點夾死　驚險畫面曝

女友上大學仍與父親「共浴」！一轉變後頻率激增...他細思極恐

林昀儒將換混雙搭檔「5選1」　最快明年1月新加坡大滿貫賽亮相

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

地方熱門新聞

暑假才上班！19歲女被撞死寵物樂園超震驚

聰明和尚鸚鵡飛失自行飛到派出所報案讓警員協助返家

南消之友會第六辦事處新任處長、顧問團團長交接

年近6旬竟遭逢公司資遣他靠職訓助力轉職成功

屏東增加130億預算！蘇清泉：縣民勝利

頂著寒風撈鰻苗　老天爺給的意外之財

通緝男持刀追砍2名警　桃園院判無罪

國稅局運用智慧型選案系統查緝逃漏稅

台南男雨中持傘徒步穿越馬路遭機車撞飛

鄭姓網紅剪片造謠幼童遭性侵　市府曝驗傷單「根本沒傷」

年收入逾400萬女經理　找尪大不易

屏東警酒駕大執法　取締26件違規

合歡山區路面易結冰　上山追掌握資訊備雪錬

全聯倉儲惡火奪9命　民間機構捐熱顯像儀

更多熱門

相關新聞

聖誕狂歡「拐杖糖整根塞下體」！X光曝

聖誕狂歡「拐杖糖整根塞下體」！X光曝

聖誕節將近，許多國家都迎來年末連假，然而醫院的急診室卻沒得休息。《每日郵報》特地訪問了多名醫師，請他們分享在假期遇到的奇葩病例。有多名醫師表示，曾經遇過有病患將整支拐杖糖、聖誕樹模型或是沙鼠塞入下體，並呼籲民眾不要因為過節太嗨尋求刺激，對自己的健康造成危害。

吉娃娃過聖誕節　拍照「超吉無奈」

吉娃娃過聖誕節　拍照「超吉無奈」

手搖飲「聖誕優惠」一次看！

手搖飲「聖誕優惠」一次看！

8大速食店聖誕跨年優惠懶人包！

8大速食店聖誕跨年優惠懶人包！

平安夜前夕　矯正署長伴值勤

平安夜前夕　矯正署長伴值勤

關鍵字：

平安夜聖誕節中國附醫台中醫院復康巴士林增連

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞前主管「性侵無數次」　媽見女兒小帳心碎了

17歲女到麥當勞打工遭性侵　母憶她「講6字」後輕生

店內性侵女工讀生！前主管嗆：我是富二代妳告不贏

嘉義29歲兒摔死媽媽　親友怒：像摔狗一樣

青鳥白吹風？黃國昌還原財劃法現場：綠跑票了

持續腹脹、身體虛弱掛急診　15歲少年竟罹大腸癌

惡習害死妻　雪梨雙屍「台灣尪起底」

醫護都戴Apple Watch！全場曝1功能：真的好用

新北行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰

最近飛日本超可怕！苦主勸戴口罩：中鏢痛苦炸

鴻海入主日產「真正目的」曝光！　跟裕隆比簡直小巫見大巫

統神《拳上》出場費破1000萬！　成本回收戰略曝光

快訊／全台變天「2縣市大雨特報」　下波冷氣團再襲

印刷廠老闆神操作！　靠3招獨得威力彩3.52億

爆17歲女員工遭主管性侵後輕生　麥當勞回應了

更多

最夯影音

更多

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面