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耶誕老人來了！22:41飛越台灣上空

▲▼耶誕老人天空行經軌跡。（圖／翻攝自NORAD）

▲耶誕老人天空行經軌跡。（圖／翻攝自NORAD）

文／中央社

22：57更新

代號「SANTA1」的飛天雪橇的耶誕老人在台灣時間晚間10點41分已經飛越台北／高雄上空。

耶誕老人和拉雪橇車的馴鹿來送禮了，這趟環球旅程預計24小時內停靠數十億個地點，航空監測Flightradar24顯示，目前耶誕老人的雪橇已在澳洲上空，稍晚可能飛越台灣。

英國媒體「獨立報」（The Independent）今天報導，每年平安夜，北美航太防衛司令部（NORAD）都會即時追蹤耶誕老人的雪橇在天空行經的軌跡。

這項備受珍惜的傳統可追溯至1955年，當時百貨公司廣告的印刷錯誤，於是有個小孩致電科羅拉多州軍事指揮中心，要求跟耶誕老人說話。

那晚接聽電話的空軍上校蕭普（Harry Shoup）在話筒彼端扮演耶誕老人，並且向來電的小朋友保證，他就是如假包換的耶誕老公公，於是更多來電湧入，他隨即指派一名軍官處理蜂擁而至的洽詢，開啟了NORAD於1958年成立後，延續至今的耶誕佳節習俗。

Flightradar24的資料顯示，目前超過7萬名網友，追蹤耶誕老人行經路線，目前他的雪橇對地速度是每小時3326公里，飛行高度是1萬8288公尺，已來到澳洲上空，稍晚可能飛越台灣上空。

在大多數的國家，耶誕老人通常在晚間9時到午夜12時之間，孩童上床睡覺的時間抵達，送來耶誕禮物。

此外，Google今年也提供追蹤耶誕老人雪橇行跡的監控服務，並搭配小遊戲。

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