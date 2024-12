平安夜大癱瘓！美國航空爆意外全美停飛　

▲美國航空。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國航空(American Airlines)因技術問題於12月24日平安夜暫停全美航班運營,影響了這個一年中最繁忙的旅遊日之一。根據美國聯邦航空總署(FAA)的公告,該航空公司因未明技術故障,已停飛所有美國境內航班。目前尚未公布具體恢復時間表,事件引發外界高度關注。

美國航空在社交媒體平台X(前Twitter)發表聲明表示,旅客安全是公司首要任務,技術團隊正全力修復問題,但尚無法提供確切解決時間或進一步的技術細節。有網路傳言指出,該故障可能涉及航班重量和平衡的軟體系統,導致航班無法正常運行,但此消息尚未獲得官方證實。

BREAKING: American Airlines halts all flights across the U.S. on Christmas Eve due to a "software issue" in their system, says FAA.



Where is Pete Buttigieg? pic.twitter.com/p5fahEWFC7