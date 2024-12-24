　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

平安夜大癱瘓！美國航空爆意外全美停飛　

▲▼美國航空。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國航空。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國航空（American Airlines）因技術問題於12月24日平安夜暫停全美航班運營，影響了這個一年中最繁忙的旅遊日之一。根據美國聯邦航空總署（FAA）的公告，該航空公司因未明技術故障，已停飛所有美國境內航班。目前尚未公布具體恢復時間表，事件引發外界高度關注。

美國航空在社交媒體平台X（前Twitter）發表聲明表示，旅客安全是公司首要任務，技術團隊正全力修復問題，但尚無法提供確切解決時間或進一步的技術細節。有網路傳言指出，該故障可能涉及航班重量和平衡的軟體系統，導致航班無法正常運行，但此消息尚未獲得官方證實。

事件曝光後，美國航空集團（American Airlines Group Inc.）的股價在美股開盤前一度下跌超過3%，至每股16.62美元。據統計，平安夜全美航空公司共安排約3萬架次航班，技術問題導致的停飛對大量旅客的出行計劃造成嚴重干擾。

FAA作為監管美國民航的機構，已證實美國航空的國內航班全部停飛，但並未提供進一步評論。美國航空向受影響乘客致歉，承諾盡快恢復正常運營，並協助受困旅客處理相關事宜。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
平安夜大癱瘓！美國航空爆意外全美停飛
泌尿科權威盧星華東森開講！王令麟喊話定期健檢：要活得有尊嚴
呂詠臻哽咽告別龍迷
平安夜割韭菜！　爆2830.5萬元違約交割
新北驚傳槍響！　她被按喇叭「搖車窗開4槍」
死亡率70%！醫見他「腹中漩渦猛轉」驚喊：隨時會破

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

平安夜大癱瘓！美國航空爆意外全美停飛　

空巴A220濃煙竄入機艙！緊急轉降17人受傷送醫

白目女院長PO大體老師解剖照　2顆頭「無碼露出」日網炎上

被火車撞！男瞬間倒地「下半身消失」差點夾死　驚險畫面曝

快訊／日本再傳攻擊案！男「頭部出血」倒地命危　報案人涉嫌重大

日本青森縣積雪逾3公尺　創當地12月新高紀錄

冰封5萬年！　俄羅斯發現迄今「保存最完整」小長毛象遺體

日AV嫩妻慘了！「毒殺4千人斬富豪」獲判無罪　檢不死心再上訴

日本交通卡走入歷史？　日媒曝困境：「晶片不足」也沒廠商想做

男在英企上班「爽放15天」　印度人好羨慕：5天節日只放1天

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

高雄扛起矽盾重任！集結科技大廠及菁英 形塑世界級科技智慧新城

「北宜林志玲」追違規駕駛　單手持槍喝斥就範畫面曝！

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

沙鹿這根電桿1年被撞斷2次！　路小＋位置突出...真的很擋路

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

平安夜大癱瘓！美國航空爆意外全美停飛　

空巴A220濃煙竄入機艙！緊急轉降17人受傷送醫

白目女院長PO大體老師解剖照　2顆頭「無碼露出」日網炎上

被火車撞！男瞬間倒地「下半身消失」差點夾死　驚險畫面曝

快訊／日本再傳攻擊案！男「頭部出血」倒地命危　報案人涉嫌重大

日本青森縣積雪逾3公尺　創當地12月新高紀錄

冰封5萬年！　俄羅斯發現迄今「保存最完整」小長毛象遺體

日AV嫩妻慘了！「毒殺4千人斬富豪」獲判無罪　檢不死心再上訴

日本交通卡走入歷史？　日媒曝困境：「晶片不足」也沒廠商想做

男在英企上班「爽放15天」　印度人好羨慕：5天節日只放1天

台南大員皇冠假日酒店助孩童圓夢　黃偉哲邀荷蘭美聲馬丁獻唱

劉靜怡遭下令封殺　「卡神」楊蕙如：民進黨應該徹查嚴辦柯建銘

中國湖南小學無差別衝撞30傷　男子遭判死緩！網怒「憑什麼緩期」

平安夜大癱瘓！美國航空爆意外全美停飛　

被許智傑喊告！黃國昌再爆「搭公務車找吳乃仁」　加碼點邱志偉也去聚會

民進黨團封殺「打臉賴清德」！劉靜怡向總統喊話：若沒同意就澄清

「好難喔...」呂詠臻哽咽告別龍迷　期待與前隊友球場相會

平安夜割韭菜！　資通股零壹爆2830.5萬元違約交割

新莊驚傳槍響！她不爽被按喇叭「搖車窗開4槍」　警搜出吸食器

泌尿科權威盧星華東森開講！王令麟喊話定期健檢：要活得有尊嚴

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

國際熱門新聞

惡習害死妻　雪梨雙屍「台灣尪起底」

13歲女遭性侵懷孕　狼父判關25年鞭10下

天冷衣服晾不乾！「免烘乾機」小撇步曝光

神秘金屬球體現蹤德州　NASA太空人驚呼

PO大體老師解剖照　白目女院長被日網炎上

全球最難打3大國家　這國無人敢挑戰

「世界最恐怖監獄」關4萬名殺人犯！　獄警全蒙臉避遭報復

中國33歲妹子嫁80歲「甲骨文」創辦人　躍升全球前4大富豪太太

女生產DNA鑑定「孩子媽不是她」真相曝光

乘客被縱火燒死　兇嫌是非法移民

美「同志夫夫」性侵2養子！逼拍性愛片

英國巨石陣為何建造？5000年謎團解開

即／土耳其炸藥工廠爆炸！　至少12死3傷

台積電ADR飆漲逾5％！美股四大指數勁揚　輝達漲近4％

更多熱門

相關新聞

台中醫院平安夜獲捐百萬復康巴士

台中醫院平安夜獲捐百萬復康巴士

今天是平安夜！台中中國醫藥大學附設醫院、中國醫藥大學兒童醫院與林增連慈善基金會攜手於今日舉辦聖誕點燈暨溫馨傳愛音樂活動，由全國唯一醫療院所員工自發組成的交響樂團演奏音樂，讓每位病人與家屬感受到節慶的美好氛圍。另外，院方也安排聖誕老公公到兒童病房送禮物，病童看到聖誕老人開心比Yeah，許願希望能拿到水彩，能將最愛的卡比巴拉畫在紙上。

平安夜前夕　矯正署長伴值勤

平安夜前夕　矯正署長伴值勤

台中警犬隊4元老平安夜退役　逾百人搶領養

台中警犬隊4元老平安夜退役　逾百人搶領養

明聖誕節放晴「本周天氣最好」　跨年、元旦3地有雨

明聖誕節放晴「本周天氣最好」　跨年、元旦3地有雨

美航機艙內大淹水　乘客慌：高空也會溺水

美航機艙內大淹水　乘客慌：高空也會溺水

關鍵字：

美國航空技術問題停飛平安夜

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞前主管「性侵無數次」　媽見女兒小帳心碎了

店內性侵女工讀生！前主管嗆：我是富二代妳告不贏

17歲女到麥當勞打工遭性侵　母憶她「講6字」後輕生

印刷廠老闆神操作！　靠3招獨得威力彩3.52億

嘉義29歲兒摔死媽媽　親友怒：像摔狗一樣

持續腹脹、身體虛弱掛急診　15歲少年竟罹大腸癌

麥當勞性侵案「惡狼長相曝」！身材壯碩

惡習害死妻　雪梨雙屍「台灣尪起底」

青鳥白吹風？黃國昌還原財劃法現場：綠跑票了

鴻海入主日產「真正目的」曝光！　跟裕隆比簡直小巫見大巫

最近飛日本超可怕！苦主勸戴口罩：中鏢痛苦炸

統神《拳上》出場費破1000萬！　成本回收戰略曝光

新北行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰

醫護都戴Apple Watch！全場曝1功能：真的好用

快訊／全台變天「2縣市大雨特報」　下波冷氣團再襲

更多

最夯影音

更多

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面