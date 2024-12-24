平安夜大癱瘓！美國航空爆意外全美停飛　

▲美國航空。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國航空（American Airlines）因技術問題於12月24日平安夜暫停全美航班運營，影響了這個一年中最繁忙的旅遊日之一。根據美國聯邦航空總署（FAA）的公告，該航空公司因未明技術故障，已停飛所有美國境內航班。目前尚未公布具體恢復時間表，事件引發外界高度關注。

美國航空在社交媒體平台X（前Twitter）發表聲明表示，旅客安全是公司首要任務，技術團隊正全力修復問題，但尚無法提供確切解決時間或進一步的技術細節。有網路傳言指出，該故障可能涉及航班重量和平衡的軟體系統，導致航班無法正常運行，但此消息尚未獲得官方證實。

BREAKING: American Airlines halts all flights across the U.S. on Christmas Eve due to a "software issue" in their system, says FAA.



Where is Pete Buttigieg? pic.twitter.com/p5fahEWFC7 — Jimmy™ (@jimomics) December 24, 2024

事件曝光後，美國航空集團（American Airlines Group Inc.）的股價在美股開盤前一度下跌超過3%，至每股16.62美元。據統計，平安夜全美航空公司共安排約3萬架次航班，技術問題導致的停飛對大量旅客的出行計劃造成嚴重干擾。

FAA作為監管美國民航的機構，已證實美國航空的國內航班全部停飛，但並未提供進一步評論。美國航空向受影響乘客致歉，承諾盡快恢復正常運營，並協助受困旅客處理相關事宜。