公司大爆發「50人感染1病請假」　她驚喊恐怖！網抖：身邊一堆中鏢

▲流感即將進入流行期。（示意圖／記者趙于婷攝）

網搜小組／劉維榛報導

流感即將進入流行期！一名女網友驚呼，昨（24日）平安夜，公司一口氣有50人因生病請假，而且幾乎都是流感中鏢，「想不透怎麼公司內部整個大爆發？」同時她也提醒，明年公費疫苗擴大對象施打，滿6個月以上民眾就可接種。底下網友紛紛嚇壞，「流感真的很可怕」、「身邊朋友一堆中鏢！」

一名女網友在Threads表示，昨天得知公司總共有50人生病請假，「幾乎都是流感，真的太恐怖了，想不透怎麼公司內部整個大爆發？」

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文中，原PO也熱心提供「公費施打疫苗」擴大接種對象的資訊，提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，至疫苗用罄為止。

底下網友紛紛怕爆直呼，「真的要保重喔」、「肯定有從日本帶回來的，最近日本流感大爆發」、「這消息必須推」、「幸好十月先打了」、「流感真的很可怕」、「身邊朋友一堆中鏢」、「真的要注意身體」。

疾管署副署長曾淑慧表示，本季流感季已累計75例死亡，死亡數為近10個流感季最高，確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。

根據疾管署統計，本流感季自今年10月1日起截至12月23日累計350例，年齡層以65歲以上長者為多（占57%），第51周（12月15日至21日）急診就診病例百分比達10.8%，接近流行閾值11.0%，曾淑慧提醒，本周就會進入流感流行期，門急診就診人次可能上看10萬，疫情約在春節前後達到高峰，高風險民眾要儘早接種流感疫苗。

而在疫苗接種方面，曾淑慧說明，截至12月23日止，公費流感疫苗接種數約570萬人次（疫苗使用率約86.6%），低於去年同期（625萬人次），另全國65歲以上長者流感疫苗接種率為43.9%，學齡前幼兒則為62.2%，皆尚未達接種目標，呼籲符合公費流感疫苗資格民眾儘速前往接種。

曾淑慧提醒，低溫會增加呼吸道病毒活動力，近期大型活動多，增加民眾聚集機會，會增加傳播力，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，以及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。