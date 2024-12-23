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做快半年被資遣！見他想有「1舉動」全場勸退：搞你很簡單

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

每份工作多少都能學到東西，有些認真的人甚至會做筆記。有網友就求助，工作了快半年，最近卻被告知資遣，他就考慮要將自己做的筆記寄到私人信箱。原PO表示，筆記內容並沒有涉及公司機密，但他仍擔心此舉會惹麻煩，想問其他人離職時曾把筆記或資料帶走過嗎，貼文引發議論。

該位網友在Dcard求助「大家離職會把自己筆記、資料帶走嗎？」最近被告知資遣，他就想帶走工作半年來累積的筆記。他表示，內容與公司機密無關，已詢問HR，對方建議可以跟主管確認，再以寄信或列印的方式進行。然而，他擔心主管不願審核文件或直接拒絕，萌生直接將資料寄至私人信箱的想法。

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貼文引發討論，就有人認為，沒有公司機密無傷大雅，「有什麼idea（跟機密無關），可以先憋著（或者用紙筆）回家再寫部落格，然後上班再把link貼到公司文件，說我看到有個idea怎樣怎樣的。」「我之前在某新竹科技業實習，主管同意，內容不要有公司名稱後，都是貼notion沒被擋，供參。」

但不少網友紛紛搖頭，「都不要帶走吧？公司要搞你很簡單的，社會並不是都那麼善良」、「建議不要，避免原公司跟你扯上官司」、「某山是你敢從公司複製文件寄給你自己私人信箱…你就gg…」、「主要法條是『營業秘密法』，至於哪些資料屬於營業秘密，要看企業和法院認定，故建議記在腦袋或另外記錄就好，不建議有任何從企業裝置備份、傳輸到私人裝置等相關行為。」

其中，還有人直呼，「機密不是你來決定，是公司。」認為沒有必要為了這些筆記，冒著被冠上盜取公司機密罪名的風險，「你覺得不是機密，公司都認為是機密，公司連停車場路線、分機表、過年排假排班、組織結構圖，這些你覺得沒什麼的資訊，在公司眼中都是資訊機密。」

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