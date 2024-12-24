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嘉縣舉辦全台正副議長聯誼會　張明達宣傳近年重大建設

▲▼ 嘉義縣議會辦理「113年全國地方議會議長、副議長第3次聯誼座談會 。（圖／嘉義縣議會提供）

▲嘉義縣議會辦理「113年全國地方議會議長、副議長第3次聯誼座談會 。（圖／嘉義縣議會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「113年全國地方議會議長、副議長第3次聯誼座談會活動」23日在太保市長榮文苑酒店舉行，今年嘉義縣議會主辦，這是張明達議長任內第2次主辦這個活動，在經過8年以後，嘉義縣再次舉辦，張議長指出，嘉義縣議會懷著辦喜事的心情來承接本次的活動，也代表本會所有議員與員工，感謝在座所有貴賓參加今天的盛會。

▲▼ 嘉義縣議會辦理「113年全國地方議會議長、副議長第3次聯誼座談會 。（圖／嘉義縣議會提供）

▲ 嘉義縣議會議長張明達致詞。（圖／嘉義縣議會提供）

出席貴賓包括聯誼會會長蔣根煌議長、人事行政總處蘇俊榮、內政部次長吳堂安、內政部民政司鄭英弘司長、以及來自全國各地21縣市議會議長副議長、陳怡岳副議長以及縣議會所有議員及翁章梁縣長與縣府主管。

今天座談會出席的正副議長與秘書長非常踴躍，人數都超過6成，加上隨行相關人員將近170人，大家齊聚一堂共同討論，張明達表示，除了彼此經驗分享交流外，藉此機會增進各縣市之間情誼，透過這次座談會，彼此互相學習分享寶貴經驗。

▲▼ 嘉義縣議會辦理「113年全國地方議會議長、副議長第3次聯誼座談會 。（圖／嘉義縣議會提供）

張也當起宣傳大使，宣傳嘉義縣近幾年蓬勃發展，包括台積電封裝廠進駐、無人機國家隊成立、工業區開發及高鐵特區OUTLET進駐等建設，正大步邁向農工大縣，歡迎各縣市朋友來嘉義縣投資，帶動嘉義縣繁榮。另外嘉義縣也是個真水的所在，希望來嘉七逃，促進嘉義縣的觀光。

▲▼ 嘉義縣議會辦理「113年全國地方議會議長、副議長第3次聯誼座談會 。（圖／嘉義縣議會提供）

▲ 嘉義縣議會議長張明達致詞。（圖／嘉義縣議會提供）

113年全國地方議會議長、副議長第3次聯誼座談會之會中討論提案有5案，分別有新北市議會提案有關「請內政部補助地方議會公費助理及黨團助理健檢費用。」、澎湖縣議會提案有關「請內政部修法調高正副議長、議員出國考察費至每人每年20萬元。」、嘉義縣議會與澎湖縣議會共同提案有關「請統一調整全國議員國內經建考察為每人每年4萬元。」、嘉義縣議會提案有關「各民意機關議會非超額駕駛之進用，請放寬限制。」、嘉義縣議會提案有關「各縣市國土計畫相關配套措施未到位前，《國土計畫法》應暫緩實施，以彰立法美意。」等5案都分別通過。

另外臨時動議則有2案，分別有台中市議會提案有關「請內政部修訂地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第6條第3項規定，重新計算地方民意代表依法應負擔雇主成本，比照立委公費助理由機關編列預算，以符實需。」、台北市議會提案有關「修正地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第6條，以落實加強保障議員助理勞動權。」等2案，也分別在座談會中通過。

 
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