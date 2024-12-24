嘉市警防搶演練超逼真　民眾誤認搶案發生

▲▼ 嘉市警大陣仗防搶演練。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

年關將屆，嘉義市政府警察局第一分局鑑於春節前、後現金交易熱絡之金融機構、金銀樓業、當鋪業、超商、加油站等財物匯集處所易遭歹徒覬覦，如發生強盜、搶奪或竊(扒)盜等犯罪案件，影響社會治安甚鉅，為提升員警迅速反應、打擊犯罪能力及金融機構行員警覺性與敏感度，藉於事前妥善防搶勤務演練，而於今(24)日「嘉義市第三信用合作新興分社」舉行重大刑案攔截圍捕暨金融機構自衛編組防搶演練。

演練以假想歹徒2名共乘一輛機車到達嘉義市第三信用合作新興分社並持槍進入搶劫財物，警方接獲金融機構遭搶之110警報訊號後，立即通報線上警力趕往現場，旋即佈署警力並啟動攔截圍捕機制，最終順利於高鐵大道上查獲搶嫌到案，演練過程讓附近居民直誇十分逼真。

嘉義市政府警察局第一分局分局長吳正文表示，本次金融機構安全維護自衛編組防搶演練，過程非常扎實，希望藉由演練提升執勤員警警覺性、機動性，發揮立即偵破刑案能力，展現警方維護治安的決心，並提高金融業者對可疑人士的機警及提升自我安全防衛能力。另外也呼籲民眾『財』不露白，如欲提領大量現金，儘量請親友、同事陪同下提領取，以便相互照應，並可隨時向警察機關申請警力護鈔以保障人身及財物之安全，嘉警之任務責無旁貸。另呼籲民眾勿輕信網路上「快速獲利」之廣告，投資任何項目前，務必查明投資標的及平台運作機制，任何投資理財均有風險，絕對沒有穩賺不賠的投資，如有任何疑問可立即撥打165反詐騙專線查證。