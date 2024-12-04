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桃園市羅浮里里長12／14補選　4候選人今抽籤決定號次

▲桃園市復興區羅浮里長補選今天上午在桃園市選委會進行候選人號次抽籤作業，主任觀護人黃志忠也藉機反賄選宣導。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃園市復興區羅浮里長補選今天上午在桃園市選委會進行候選人號次抽籤作業，主任觀護人黃志忠也藉機反賄選宣導。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市復興區羅浮里第三屆里長訂於12月14日進行補選，桃園市選委會今（4）日進行候選人號次抽籤作業，桃園地檢署則藉機由主任觀護人黃志忠帶領觀護人室團隊，到場進行反賄選、打詐、反毒宣導，透過地檢署柔性司法預防犯罪，邀請到場候選人共同守護桃園市唯一原住民自治區乾淨選風。

復興區羅浮里里長原任是73歲王國治，2022年公職人員選舉中以104票險勝競爭對手廖國達當選連任，但王國治今年年中不幸過世，桃園市選委會於上月公告「桃園市復興區羅浮里第三屆里長缺額補選」事宜，共有4名候選人登記參選，包括前挑戰失利對手廖國達也登記參選。

▲桃園市復興區羅浮里長補選今天上午在桃園市選委會進行候選人號次抽籤作業，主任觀護人黃志忠藉機進行反賄選、反毒與反詐騙宣導。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃園市復興區羅浮里長補選今天上午在桃園市選委會進行候選人號次抽籤作業，主任觀護人黃志忠藉機進行反賄選、反毒與反詐騙宣導。（圖／桃園地檢署提供）

桃園市選委會今天上午在復興區公所進行缺額補選候選人抽籤作業，抽籤號次分別是1號廖國達、2號李進福、3號陳智遠與4號的柳自鴻，市選委會公告將於下週六（14）日在羅浮市民活動中心進行投票。

桃園地檢署主任觀護人黃志忠今天上午也率觀護人室團隊到場宣導反賄選，包括常見賄選行為、虛設戶籍妨害投票等，說明對於檢舉人保護措施及檢舉里長賄選獎金50萬元。此外，桃園地檢署設有查察賄選官方Line、行動檢舉專線0937-728793、檢舉傳真專線：（03）216－0926，及全國統一檢舉賄選專線0800-024-099撥通後按4，鼓勵選民可檢舉賄選情資直接提供給檢察官，方便迅速且過程絕對保密。

▲桃園市復興區羅浮里長補選候選人號次抽籤作業上，桃園地檢署主任觀護人到場宣導反賄選。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃園市復興區羅浮里長補選候選人號次抽籤作業上，桃園地檢署主任觀護人到場宣導反賄選。（圖／桃園地檢署提供）

黃志忠最後提醒，桃園地檢署偵辦或執行案件過程中，不會以電話或簡訊方式要求民眾提款、匯款或交付存摺、提款卡，如遇疑問或發現可疑情況，可立即撥打反詐騙專線「165」。桃園地檢署將結合轄區警、調、移民署全力投入，打擊犯罪及保護被害人之職責，守護國家自由民主及國人之安全。

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