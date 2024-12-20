布袋分局長攜手電視台宣傳防詐　籲民眾留意假買家詐騙

▲▼ 賣家也會遭詐騙!布袋分局長上電視台宣導新興詐騙手法 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近期新興詐騙手法四起，為擴大防詐宣導力度，嘉義縣警察局指派布袋分局分局長吳永森，前往信吉有線電視「防詐騙媒體識讀－識破假警詐騙」節目接受專訪，藉由分享民眾遭詐騙實際案例與電視台影響力，提升民眾「識詐」能力，避免受騙上當。

分局長吳永森受訪表示近期新興詐騙手法『假買家騙賣家』：包括一、犯嫌假冒買家，以保障交易為由，誘導賣家使用偽造的快遞或金流平台。二、要求賣家填寫個人金融資料或進行「驗證步驟」。三、盜取賣家的銀行資訊，轉走款項。警方提供防詐小撇步：任何交易要求點擊不明連結或輸入銀行資訊的，即是詐騙！只使用官方認可的交易平台，避免私下提供金融資料或驗證碼給陌生人。

布袋分局提醒民眾「三不一要」防詐口訣：一、不透露；絕不將金融卡、帳號密碼等敏感資訊提供給陌生人。二、不匯款：接到要求匯款或購買點數卡的訊息，應立即警覺並查證。三、不輕信：不要輕信電話或訊息中自稱公務員或熟人借錢的請求。四、要報警：發現疑似詐騙的情況，請立刻撥打165反詐騙專線或110報案。分局長吳永森呼籲民眾如有任何疑問請立即向警察機關報案，方能降低遭詐騙風險，守住自身的寶貴財產。