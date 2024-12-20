民雄警前進工業區　加強移工反詐騙及道安意識

▲▼ 民雄分局攜手翰陽開發股份有限公司舉辦外籍移工反詐騙、反毒及騎乘微型電動二輪車等相關注意事項宣導 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄警分局於近日至轄內民雄工業區翰陽開發股份有限公司，舉辦外籍移工反詐騙、反毒及微型電動二輪車等相關注意事項宣導會議，希望藉此提醒移工朋友在臺生活應注意人身安全事項，藉由警政單位與雇主的共同努力，協助移工瞭解我國法規與最新交通規定，使每位移工朋友能安心在臺工作。

會議上向移工朋友解說常見「遊戲點數詐騙」、「假投資」、「線上交友」等詐騙手法，另隨著警方打詐力度加大，人頭帳戶越來越難取得，使得詐騙集團鎖定即將離臺移工，以低廉價格向其收購存簿及提款卡，警方呼籲，銀行帳戶與金融卡等為個人金融用途，切勿因為蠅頭小利販售自身帳戶予詐騙集團使用，不僅造成信用受損，淪為詐騙集團共犯，更需承擔法律責任。

此外「新興毒品」常透過鮮豔包裝以咖啡包、休閒食品或零食等方式偽裝，民雄分局員警當日特別將「仿真新興毒品展示盒」帶至現場，向移工朋友解說各式新興毒品包裝與吸食毒品的危害；而俗稱「喪屍菸彈」的毒品「依托咪酯」因常非法添加進電子菸，使人不知不覺中陷入毒品陷阱，該毒品也在今年11月27日正式列入第二級毒品，警方將持續積極查緝，致力打造無毒家園，請移工朋友切勿以身試法。

另為經過兩年的宣導推行期，微型電動二輪車自今年11月30日起全面掛牌正式上路，鑑於移工朋友多以微型電動二輪車作為通勤工具，民雄分局員警為協助移工朋友熟悉並遵守法律規定，同時宣導騎乘微型電動二輪車雖不需駕照，駕駛人仍須配戴安全帽、車輛需掛牌及投保強制險，同時遵守臺灣的交通規則，嚴禁載人及酒後駕駛，並隨時注意行車安全等相關注意事項。

此次會議讓與會移工朋友獲益良多，幫助他們更加深入了解我國法規與交通注意事項，整場會議在警察同仁細心講解與風趣的言談中畫下一個既輕鬆又具教育意義的完美句點。