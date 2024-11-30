詐團AI變臉化身「單親超暖男」騙點數　嘉義女險上當

▲▼ 民眾遇到AI變臉視訊假交友真詐財! 布袋警與超商店員聯手阻詐 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局布袋分局義竹聯合所所長蔡季龍、警員江語柔於日前接獲統一超商義竹二店店長報案，稱有1位中年女子在深夜購買大面額遊戲點數，懷疑可能遭到詐騙。

員警獲報後趕赴現場關心了解，係住居義竹鄉林姓女子日前在臉書結識一名自稱Wang男性友人，其誆稱在海上工作、單親且扶養一名女兒，對方每日透由通訊軟體予林女噓寒問暖，且常以視訊方式與林女聊天博取信任，言談中，又常甜言蜜語，致使林女以為真愛來了，對方請林女至超商購買新臺幣5000元Apple Store遊戲點數，嗣經店長關心詢問時，林女並不知悉點數用途，懷疑可能遭詐，爰立即通報員警到場，經確認該詐騙手法為常見「假愛情交友詐騙」，即時勸阻林女切勿購買點數。

嘉義縣警察局布袋分局長吳永森提醒民眾，假愛情交友詐騙常見手法為「購買點數」，並以「甜言蜜語、噓寒問暖誘使墜入情網」等方式使被害人上鉤因而遭詐。警方除透過各種管道分層分齡宣導外，也提醒民眾在疑似接獲詐騙資訊或電話時，可撥打165反詐騙專線諮詢，切勿照著對方指示購買點數或操作提(匯)款，以免損失慘重、得不償失。