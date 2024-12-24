財劃法爭議　台南藍軍：前鎮漁港要3千萬民進黨給81億

▲台南市議會國民黨團發言人蔡育輝等人指出，民進黨執政這幾年，中央稅收都超徵5000億元左右，拿出3753億元給地方縣市政府，中央還超收2000億元左右，中央政府錢還很多，怎能說謊騙沒錢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對《財劃法》三讀，國民黨台南市議會黨團發言人蔡育輝等人指出，民進黨執政集錢又集權，當年高雄前鎮漁港要3000萬，民進黨中央給81億，民進黨執政這幾年，中央稅收都超徵5000億元左右，拿出3753億元給地方縣市政府，中央還超收2000億元左右，中央政府錢還很多，怎能說謊騙人民！

蔡育輝、尤淨寬表示，中央政府補助地方政府的款項和名目分三種，一種是『一般補助』，第二種是『計畫補助』，第三種才是跟這次修法直接相關的『統籌分配款』，國民黨在中央執政時，時任台南市長的賴清德總統，就跟民進黨執政的地方首長，一起要求修改財政收支劃分法，說分配不均地方政府拿不到錢，現在賴清德總統在中央執政，理當強烈支持財劃法修法，結果不但不支持，還讓立法院成為少數霸凌多數的亂源，更放出青鳥跟著賴系立委計畫衝立院。

蔡育輝、尤淨寬痛批，民進黨打著民主反民主，為何怕藍白聯手修財劃法？民進黨中央2022年稅收超徵數5237億元，2023 年稅收超徵數3860億元，2024年預估稅收超徵數4900億元至5100億元之間，超收這麼多人民的血汗錢，將其中的3753億元還給地方政府何錯之有？民進黨中央執政集權又集錢，大家還記得網友嘲諷全國最貴的漁港事件嗎？

蔡育輝、尤淨寬說，當年高雄前鎮漁港整修，請中央補助3000萬元，結果真的是綠色執政給錢保證，民進黨中央居然大筆一揮，補助81億元，把人民的血汗錢當成綠色執政酬庸獎金，這次修財劃法要民進黨中央吐出錢給地方政府，就是不希望高雄前鎮漁港事件不斷上演，藍白立委是為了人民守住這些計畫補助經費，民進黨還敢提救濟？

蔡育輝、尤淨寬表示，民主政治的可貴就在於，人民可以用手中的選票讓政黨輪替，因此修財劃法的分配，關係到地方縣市的發展，全國目前除了六都享受了大部分的統籌分配款資源，其他離島和農業縣市則是苦哈哈，總期盼著天降甘霖，尤其是新竹市，上繳的稅高達2900億元，統籌分配只拿回100億元，這公平嗎？因此財劃法的修正，不能只以狹隘的政黨利益著眼，而是應該用國家發展的長治久安高度思考，延宕已久的財劃法修法通過，賴清德總統是否該笑呵呵！