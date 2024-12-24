首款電動車評等「TESLA MODEL Y奪5星」　改版CR-V重測也拿5星

▲交通部公共運輸及監理司長林福山。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今（24日）公布最新新車安全評等報告，首輛評鑑的電動車TESLA MODEL Y拿下5顆星評等，另去年評鑑獲3星的HONDA CR-V，升級後也自費申請評等，最新評等獲得5顆星。

為提升國內車輛安全性並保障民眾知的權利，交通部推動「台灣新車安全評等計畫（TNCAP）」，今年完成第4批車型評等作業，交通部今正式公布TESLA MODEL Y及HONDA CR-V評等結果，雙雙拿下5顆星。

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▲▼TESLA MODEL Y新車安全評等結果。（圖／交通部提供）

交通部說明，首款評等的電動車TESLA MODEL Y，於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護97%、兒童保護89%、行人保護78%及安全輔助79%，依據星級評等平衡標準規定，MODEL Y車型整體星級評等為5顆星。

此外，112年依照市場銷售量評等的HONDA CR-V，採公費測試，去年拿到3顆星，HONDA CR-V改版升級後，今年也自費測試評等，在兒童保護裝置和安全氣囊進行改善，車道輔助系統也升級，並新增盲點輔助系統，結果顯示，HONDA CR-V於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護97%、兒童保護89%、行人保護75%及安全輔助69%，CR-V車型整體星級評等為5顆星。

▲▼HONDA CR-V新車安全評等結果。（圖／交通部提供）

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，今年最後一季發布今年最後兩型測試結果，有兩層意義，一個是國內首例電動車試驗結果，另一個則是，HONDA CR-V在112年曾評等過拿到3顆星，配合改版自費測試，評價結果很不錯。

林福山指出，新車安全評等推動到現在已經兩年，除了給國人更廣泛新車消費安全資訊參考外，也看到國內相關車廠車輛安全也更重視，透過新車評等計畫帶動國內相關車廠投入車輛研發、設計、製造更主動，提供配備安全評價更高的設備，在國內形成正向循環，期待業者提供評價更高、安全性更高的車輛給國人。

另外，新車安全評等車型試驗結果，有專屬網站提供訊息，目前網站已經有47萬人次瀏覽。

▲新車安全評等結果。（圖／交通部提供）

目前已有14款車進行評等，其中去年陸續公布TOYOTA COROLLA CROSS、TOYOTA RAV4皆獲5顆星評等；TOYOTA COROLLA ALTIS獲5顆星評等，HONDA CR-V得3顆星評等；FORD KUGA獲3顆星評等，FORD FOCUS奪五顆星評等；NISSAN KICKS獲得5顆星評等，TOYOTA YARIS獲得3顆星評等。

今年則陸續公布LEXUS NX奪5顆星評等，HONDA FIT獲得4顆星評等，NISSAN X-TRAIL獲得4顆星，TOYOTA SIENTA獲得4顆星評等，TESLA MODEL Y則拿下5顆星評等，HONDA CR-V也獲得5顆星評等。

▲新車安全評等清單。（圖／交通部提供）

交通部表示，TNCAP迄今已公布14個車型評等結果，預計明3月底會繼續公布TESLA MODEL 3及HONDA HR-V等2車型的車輛安全評等結果。