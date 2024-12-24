　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

首款電動車評等「TESLA MODEL Y奪5星」　改版CR-V重測也拿5星

▲▼交通部公共運輸及監理司長林福山。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部公共運輸及監理司長林福山。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今（24日）公布最新新車安全評等報告，首輛評鑑的電動車TESLA MODEL Y拿下5顆星評等，另去年評鑑獲3星的HONDA CR-V，升級後也自費申請評等，最新評等獲得5顆星。

為提升國內車輛安全性並保障民眾知的權利，交通部推動「台灣新車安全評等計畫（TNCAP）」，今年完成第4批車型評等作業，交通部今正式公布TESLA MODEL Y及HONDA CR-V評等結果，雙雙拿下5顆星。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼新車安全評等結果。（圖／交通部提供）

▲▼TESLA MODEL Y新車安全評等結果。（圖／交通部提供）

▲▼新車安全評等結果。（圖／交通部提供）

交通部說明，首款評等的電動車TESLA MODEL Y，於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護97%、兒童保護89%、行人保護78%及安全輔助79%，依據星級評等平衡標準規定，MODEL Y車型整體星級評等為5顆星。

此外，112年依照市場銷售量評等的HONDA CR-V，採公費測試，去年拿到3顆星，HONDA CR-V改版升級後，今年也自費測試評等，在兒童保護裝置和安全氣囊進行改善，車道輔助系統也升級，並新增盲點輔助系統，結果顯示，HONDA CR-V於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護97%、兒童保護89%、行人保護75%及安全輔助69%，CR-V車型整體星級評等為5顆星。

▲▼新車安全評等結果。（圖／交通部提供）

▲▼HONDA CR-V新車安全評等結果。（圖／交通部提供）

▲▼新車安全評等結果。（圖／交通部提供）

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，今年最後一季發布今年最後兩型測試結果，有兩層意義，一個是國內首例電動車試驗結果，另一個則是，HONDA CR-V在112年曾評等過拿到3顆星，配合改版自費測試，評價結果很不錯。

林福山指出，新車安全評等推動到現在已經兩年，除了給國人更廣泛新車消費安全資訊參考外，也看到國內相關車廠車輛安全也更重視，透過新車評等計畫帶動國內相關車廠投入車輛研發、設計、製造更主動，提供配備安全評價更高的設備，在國內形成正向循環，期待業者提供評價更高、安全性更高的車輛給國人。

另外，新車安全評等車型試驗結果，有專屬網站提供訊息，目前網站已經有47萬人次瀏覽。

▲▼新車安全評等結果和清單。（圖／交通部提供）

▲新車安全評等結果。（圖／交通部提供）

目前已有14款車進行評等，其中去年陸續公布TOYOTA COROLLA CROSS、TOYOTA RAV4皆獲5顆星評等；TOYOTA COROLLA ALTIS獲5顆星評等，HONDA CR-V得3顆星評等；FORD KUGA獲3顆星評等，FORD FOCUS奪五顆星評等；NISSAN KICKS獲得5顆星評等，TOYOTA YARIS獲得3顆星評等。

今年則陸續公布LEXUS NX奪5顆星評等，HONDA FIT獲得4顆星評等，NISSAN X-TRAIL獲得4顆星，TOYOTA SIENTA獲得4顆星評等，TESLA MODEL Y則拿下5顆星評等，HONDA CR-V也獲得5顆星評等。

▲▼新車安全評等結果和清單。（圖／交通部提供）

▲新車安全評等清單。（圖／交通部提供）

交通部表示，TNCAP迄今已公布14個車型評等結果，預計明3月底會繼續公布TESLA MODEL 3及HONDA HR-V等2車型的車輛安全評等結果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／土耳其爆炸！至少12死　現場畫面曝
快訊／司法院正副院長、5位大法官被封殺　賴清德將繼續補提名
桃園男「奇招」獨得3.52億　台彩總經理：很玄
首款電動車評等Model Y成績出爐！　改版CR-V也重測
財劃法懲罰高雄！陳其邁再怨「柯志恩失信」　曝2人私下對話
冬瓜飆天價！　菜販驚：30年來最貴
花蓮強震「新加坡夫妻失聯265天」　死亡宣告獲准
23歲EMT男自撞身亡！　「這次沒人救他」親友求監視畫面

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打探過麥當勞主管！「曾在另1門市任職」他憂還有遭性侵受害者

臉書賣東西「慘噴5位數」　苦主崩潰曝細節！

女兒打工遭性侵　母PO童年照淚崩「拿拐杖敲妳棺木」：希望只是夢

長榮航空「飛澳門來回不到3千元」　聖誕優惠限時14天

首款電動車評等「TESLA MODEL Y奪5星」　改版CR-V重測也拿5星

台科大推出全新選課系統　揭密10年學長姐跨領域修課熱點

快訊／7縣市大雨特報！雨彈往北移「下到晚上」　

冬瓜每斤飆40元天價！菜販驚：30年來最貴　5款蔬菜漲最兇

幫老公買「可樂」！對方一看抓狂...網猜：外面有小三了

中華郵政「i郵箱轉型無人店」迎戰蝦皮智取　示範店明年2／14上路

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

「北宜林志玲」追違規駕駛　單手持槍喝斥就範畫面曝！

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

沙鹿這根電桿1年被撞斷2次！　路小＋位置突出...真的很擋路

高雄扛起矽盾重任！集結科技大廠及菁英 形塑世界級科技智慧新城

嘉義逆子「格鬥式抱摔」母親！冷血丟路邊閃人　她10天後不治

打探過麥當勞主管！「曾在另1門市任職」他憂還有遭性侵受害者

臉書賣東西「慘噴5位數」　苦主崩潰曝細節！

女兒打工遭性侵　母PO童年照淚崩「拿拐杖敲妳棺木」：希望只是夢

長榮航空「飛澳門來回不到3千元」　聖誕優惠限時14天

首款電動車評等「TESLA MODEL Y奪5星」　改版CR-V重測也拿5星

台科大推出全新選課系統　揭密10年學長姐跨領域修課熱點

快訊／7縣市大雨特報！雨彈往北移「下到晚上」　

冬瓜每斤飆40元天價！菜販驚：30年來最貴　5款蔬菜漲最兇

幫老公買「可樂」！對方一看抓狂...網猜：外面有小三了

中華郵政「i郵箱轉型無人店」迎戰蝦皮智取　示範店明年2／14上路

陽明估明年持續繞行好望角　提前佈局俄烏戰爭停火重建

打探過麥當勞主管！「曾在另1門市任職」他憂還有遭性侵受害者

泰應召女「裸上身」陳屍房內！腐爛飄惡臭　英老翁：不知她死了

23歲男車禍亡！記憶卡斷兩半「無監視器」　家屬懷疑遭小客車追撞

陽明看明年運價走勢審慎樂觀　美東罷工、關稅政策推升進口貨量

中國海軍815型偵察艦「玉衡星號」進入東海　通過沖繩、宮古島之間

歐陽娜娜破尺度解放「黑色透視衣」！中空現身展覽…真實身材全被拍

快訊／土耳其炸藥工廠爆炸「至少13死3傷」！　現場畫面曝

不支持「租金全面實登」　北市租服公會：造成房客、房東對立

張惠妹演唱會「OPPO神機體驗爆滿」　低光源也能輕鬆拍美照

生活熱門新聞

麥當勞前主管「性侵無數次」　媽見女兒小帳心碎了

醫護都戴Apple Watch！全場曝1功能：真的好用

持續腹脹、身體虛弱掛急診　15歲少年竟罹大腸癌

快訊／全台變天「2縣市大雨特報」　下波冷氣團再襲

爆17歲女員工遭主管性侵後輕生　麥當勞回應了

最近飛日本超可怕！苦主勸戴口罩：中鏢痛苦炸

統神《拳上》出場費破1000萬！　成本回收戰略曝光

冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

棕髮哥被指尻頭統神　遭網肉搜、惡搞三餐

一番賞又爆藏籤　他包牌抓到3獎全消失

面試完3天錄取通知！她見「公司1舉動」拒絕

快訊／6縣市大雨特報！下一整天　山區注意落石

上班狂玩手機！月薪33K「天使工作」她爽炸

心中最強小火鍋「是哪一家？」　網給答案

更多熱門

相關新聞

TNCAP首測電動車Model Y成績曝

TNCAP首測電動車Model Y成績曝

TNCAP臺灣新車安全評等計畫今（24）公布2024年第4季撞測成績，本次公布TNCAP首款電動車的特斯拉Model Y以及台灣本田自費送驗的Honda CR-V，分別拿到5顆星、5顆星。下一輪受測車輛將是Model 3與Honda HR-V，將在明年第1季末公布。

Honda與Nissan正式簽署經營統合MOU

Honda與Nissan正式簽署經營統合MOU

明年道安宣傳費暴增1倍　立委：死傷未減「預算刪除凍結3千萬」

明年道安宣傳費暴增1倍　立委：死傷未減「預算刪除凍結3千萬」

「HONDA唯一的V8引擎」海駕也很罩

「HONDA唯一的V8引擎」海駕也很罩

引水人值勤前酒測須零檢出　交通部公告「明年中上路」

引水人值勤前酒測須零檢出　交通部公告「明年中上路」

關鍵字：

新車安全TESLAMODELYHONDACR-V評等星級交通部

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞前主管「性侵無數次」　媽見女兒小帳心碎了

17歲女到麥當勞打工遭性侵　母憶她「講6字」後輕生

嘉義29歲兒摔死媽媽　親友怒：像摔狗一樣

青鳥白吹風？黃國昌還原財劃法現場：綠跑票了

醫護都戴Apple Watch！全場曝1功能：真的好用

持續腹脹、身體虛弱掛急診　15歲少年竟罹大腸癌

新北行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰

快訊／全台變天「2縣市大雨特報」　下波冷氣團再襲

爆17歲女員工遭主管性侵後輕生　麥當勞回應了

惡習害死妻　雪梨雙屍「台灣尪起底」

最近飛日本超可怕！苦主勸戴口罩：中鏢痛苦炸

鴻海入主日產「真正目的」曝光！　跟裕隆比簡直小巫見大巫

統神《拳上》出場費破1000萬！　成本回收戰略曝光

冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

曾國城7副業慘賠千萬！靠1產品「年賺破億」豪發300萬年終

更多

最夯影音

更多

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面