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明年道安宣傳費暴增1倍　立委：死傷未減「預算刪除凍結3千萬」

▲▼立法院交通委員會審查交通部及所屬單位明年度預算 。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲立法院交通委員會審查交通部及所屬單位明年度預算 。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

交通事故傷亡居高不下，交通部明年度編列道安媒體宣導費預算高達1億50萬元，較今年度預算4725萬元，增幅超過一倍，但藍綠立委認為，交通傷亡事件並未明顯下降，且未詳細說明預算執行方式，將業務費一般事務費2.2億餘元刪減1千萬，並凍結10%（約2千萬元），提出書面報告後始得動支。

立法院交通委員會今日審查交通部及所屬單位明年度預算，民進黨立委林俊憲指出，明年度交通部道安經費共編列5.17億元，較今年度預算6億餘元，減少8827萬餘元，減幅15%，但媒體政策及業務宣導費用，卻較今年增列5千萬元以上，增幅達112.7%。

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林俊憲認為，媒體宣傳是否能達到降低交通事故的成效，仍待商榷，而且近年來我國整體交通事故死亡人數無明顯下降，今年1到9月僅較去年同期降低2.7%，無法達成交通部設定下降5%的目標，他提案凍結該項預算30%，3個月內提出書面報告始得動支。

國民黨立委廖先翔表示，媒體宣導費占道安經費比率從今年7.81%，提升至19.44%，編列如此高額的經費改善交通成效不確定，國民黨立委魯明哲說，媒體宣傳經費也沒有詳細說明增列項目及執行方式，應撙節開支，提案刪減3千萬，並要求專案報告說明。

對此，交通部路政及道安司長黃運貴說明，經過分析，交通事故傷亡對象主要集中在機車騎士、高齡者，及行人、兒少等弱勢用路人，雖然交通工程改善有400億元，但國內道安交通事故主要來自於用路人駕駛行為所造成的，要改變駕駛行為塑造道路優質安全文化，需要時間與經費繼續投入。

黃運貴表示，明年媒體宣傳從4面向加強宣導，包括高齡者接觸相關媒體多半來自於電視或廣播，尤其電視中午及晚間8點的熱播時段，因此希望明年增加電視宣傳費用，讓長者有更多層面的接觸。

黃運貴進一步表示，利用網路宣傳讓機車族接受正確觀念與理解事故風險，還有停讓文化的塑造，希望透過宣導讓汽機車使用人能做到停讓行人，減少事故，基於這些考量，希望免刪減明年度預算，並出提書面報告。最後交委會召委陳素月裁示，刪減1千萬並凍結10%，提書面報告後始得動支。

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