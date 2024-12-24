財劃法通過成遭攻擊　屏東增加130億預算！蘇清泉：縣民勝利

▲蘇清泉指財劃法讓屏東縣增加130億元 。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

立法院通過財政劃分法，讓國民黨屏東縣立委蘇清泉成為批平目標，讓他在臉書反擊，指「財劃法修正，清泉也盡心盡力，全程堅守議場，終於通過三讀，屏東縣可望增加130億元，約占屏東縣113年總預算555.85億的四分之一強，是縣民一大勝利」。

蘇清泉指出，「2012年8月，時任台南市長賴清德「以台北看天下，不顧地方的生死，…..任何一個負責任的政府，都不應該把縣市發展的法律放在一旁不管」如是說；「現行財劃法對屏東不公平，為縮小城鄉差距，財劃法修正是當務之急」，當時擔任屏東縣長的潘孟安，也把財劃法當成最重要的大事。

不只賴清德或潘孟安，所有當過縣市長的民進黨大官如陳菊、蘇貞昌等人，都曾把推動財劃法視為第一要務，身為台灣人最應該要問的是，為何民進黨的二度執政已經邁入第九年，國民黨推動了財劃法修法三讀，民進黨反而跳腳？如今修法通過，清泉爭取到屏東每年增加130多億元經費，對鄉親有交代，而屏東民進黨的立委 ，在財劃法修法上投反對票，不但毫無愧色，竟還有臉點名清泉，拿「斷絕屏南快、高屏二快、屏南觀光鐵道、捷運、鐵路高架化等建設」的謊言做宣傳？

113年中央政府總預算案，歲入編列2兆7,252億元，不過今年還沒過完，前11個月整體稅收達到3兆5713億元，「又」超徵了5千多億元。去年112年超徵3860億，111年超徵5237億，這幾年的稅收超徵已經成為政府常態。

先不論超徵的原因為何，按照公款公用、公款法用的概念，超徵稅額理論上為「非法」，應經立法院審議後納入預算案處理，然而連年的超徵多被中央政府拿來當成小金庫，成為民進黨當權者任意分配的糖果，這是執政黨常態性超徵的理由嗎？

這次財劃法修正，中央總共約增釋3753億元，這是經過審慎評估後的設計，目的就是要把綠營超徵小金庫納入法律規範，這一點必須要向民眾加以說明。

如果鄉親不健忘，光是一個前鎮漁港，韓國瑜當高雄市長時向中央申請3千萬元補助，換陳其邁當市長，蘇貞昌大筆一揮，預算爆增到81億元，整整270倍，這奇蹟會不會太誇張？而113年一整年，屏東縣統籌分配款不過98億元。

爾俸爾祿，民脂民膏。民進黨在屏東縣長期執政近30年，在中央綠營也二度執政，鄉親可曾聽說過老縣長蘇貞昌、前縣長潘孟安等人，到了中央後給屏東縣如此大筆一揮？

這回財劃法修正，蘇清泉強調「盡心盡力，全程堅守議場，終於通過三讀，屏東縣可望增加130億元，約占屏東縣113年總預算555.85億的四分之一強，應可謂屏東縣民的一大勝利。在中央為鄉親發聲爭取預算，清泉一向不願居功，但為澄清民進黨立委的謠言誣蔑，清泉不得不長篇大論，以正視聽」。