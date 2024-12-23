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扮《魷魚遊戲》挨酸前天救國隔天玩耍　黃捷反擊：是奮戰動力

▲▼綠委變裝成魷魚遊戲角色，參加高雄宣傳活動。（圖／翻攝自Facebook／邱議瑩）

▲綠委裝扮成《魷魚遊戲》角色，參加高雄宣傳活動。（圖／翻攝自Facebook／邱議瑩）

記者賴文萱／高雄報導

Netflix韓國人氣影集《魷魚遊戲》第二季在高雄盛大宣傳，民進黨立委黃捷、邱議瑩、許智傑等人也變裝出席，遭國民黨台北市議員游淑慧開酸，前一天一副三法若通過，就要救國救民，隔天法案三讀後，馬上扮裝玩耍，工作娛樂兩不相誤。對此，黃捷反擊，那些對高雄的酸言酸語，反而鼓舞我們往前邁進，積極的守護家鄉、參與民主，更要享受生活。

邱議瑩21日貼出多張綠委合照，包括沈伯洋、李柏毅、黃捷、吳沛憶、許智傑都穿上了韓國人氣影集《魷魚遊戲》的服裝，參加高雄宣傳活動。

游淑慧大酸，民進黨前一天一副三法若通過，就要從容就義、救國救民。第二天法案三讀後，馬上神清氣爽揪團到高雄扮裝玩耍，看起來委員們心情、身體恢復和調適的都不錯，工作娛樂兩不相誤，能玩能打、能收能放、能怒能樂。

▲▼ 扮《魷魚遊戲》挨酸「前天救國隔天玩耍」，黃捷反擊：是奮戰動力。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼黃捷等綠委扮《魷魚遊戲》挨酸「前天救國隔天玩耍」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 扮《魷魚遊戲》挨酸「前天救國隔天玩耍」，黃捷反擊：是奮戰動力。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，黃捷也發文表示，Netflix選擇高雄作為「魷魚遊戲2」在台灣唯一的宣傳據點，同步跟首爾、巴黎、曼谷等城市舉辦宣傳活動，開幕第一天就有11萬人來愛河灣打卡。高雄人看在眼裡都覺得驕傲，也覺得我們值得。

▲▼ 扮《魷魚遊戲》挨酸「前天救國隔天玩耍」，黃捷反擊：是奮戰動力。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲扮《魷魚遊戲》挨酸，黃捷反擊：看到故鄉的進步是奮戰動力。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷強調，看到故鄉的進步與繁榮，也是我們在立院奮戰、捍衛預算與法案的動力，「高雄，已經是世界的高雄。只有真正愛這個所在的人，才懂我們有多不容易才能走到現在。」

她也反擊表示，那些對高雄的酸言酸語，反而鼓舞我們往前邁進，積極的守護家鄉、參與民主，更要享受生活。高雄不僅要做最有競爭力的城市，也會在國際上發光發熱！謝謝Netflix邀我們來玩。

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