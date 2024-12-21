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藍白修法致國庫空虛　卓榮泰：未來地震颱風地方政府自己勇敢面對

記者陳家祥／台北報導

立法院昨三讀通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》及《財政收支劃分法》等法案，行政院長卓榮泰今（21日）赴花蓮視察時說，就憲政上而言，五院體制失衡了，中央地方斷層、人民罷免的權利也斷線，中央政府國庫空虛，未來颱風、地震來臨，地方政府要自己勇敢面對了。

卓榮泰今赴花蓮視察台鐵西小清水溪橋緊急復原工程時說，中央政府對每個縣市，尤其是對災害來臨的時候，都會快速有效地幫地方解決問題。但他要談的是，在這7個月來履行承諾每個月來花蓮一次，「明年開始，我還希望來，但是中央政府的體質，經過昨天立法院的表決後，中華民國政府的體質已經改變了」。

卓榮泰說，改變到什麼程度？就憲政上而言，五院體制失衡了，中央地方斷層了，人民罷免的權利也斷線了，「所以未來要用什麼樣的面貌跟地方政府合作？必須要回去好好檢討跟盤整」。

「未來我們希望在新的結構底下，要努力做更多的憲政上改變。」卓榮泰說，如果按照昨天在立法院通過的內容，未來颱風來臨，行政院也沒有任何能力到各個地方去；地震來臨，地方政府要自己非常勇敢面對，各種建設很多勢必要中途停擺。

「我極端不願意這樣的事情發生。」卓榮泰強調，中央政府的國庫會變成空虛，地方政府的執行如果是跨縣市、跨年度的，將如何因應？這都是非常大的問題。

卓榮泰說，在民主政治發展過程中，只能用「下一次的民主」來解決今天的問題；在憲政體制上被破壞的，只有從憲政的次序中，來恢復憲政體制的運作。所以，「雖然有些人很喜悅，有些人很氣餒，但我們絕不因此失去我們對國家跟人民的承諾跟目標」。

卓榮泰表示，他一直在思考，現在的中央政府、現在的行政院以及他個人，「我們應該思考的是，贏得繼續下一場的戰役，還是贏得整個民主的勝利？這是兩種不同的思維」。

但卓榮泰說，希望社會趕快平靜下來，冷靜理智的對昨天整個結果做重新的思考，「對國家未來的發展是好嗎？我們有沒有能力做補救？我們還有沒有機會做挽回？」

卓榮泰說，其實在昨天以前，中央政府、行政院並不是坐以等待這個結果，也進行很多的努力、進行了私下溝通，曾經有一度展現出一點點希望的曙光，但是無奈，最後還是敗在某些個人權利追逐的想法上，所以還是沒有辦法形成。

「雖然遺憾，但是不氣餒」。卓榮泰說，會匯集更大的民主力量，改變今天因為民主所造成的缺失，只有從憲政次序中來回復憲政的體制，希望五院不要失衡、希望中央地方不要斷層、希望人民的公民權利能得到完全的保障，從明天開始，還是從這幾個方向努力導回正軌，努力讓國家能夠持續向前走。

卓榮泰說，希望中央地方政府是合作的，今天看到的例子能持續下去，對人民各種福利的照顧，不會放手、不會放鬆，還是會做，在這種極端困難的情況下，思索出一條中華民國政府未來這個模式該怎麼走下去，也希望社會國人能共同理解體會檢討面對這事情，當然，「我會負起帶領行政院團隊應該繼續往前走的責任」。

▲▼行政院長卓榮泰今（21日）視察「台鐵西小清水溪橋緊急復原工程」。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰今（21日）視察「台鐵西小清水溪橋緊急復原工程」。（圖／行政院提供）

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