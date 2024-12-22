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本身重度聽障...光電老董開發輔助聽器　贈價值百萬元產品助弱勢

▲善心企業慨捐百萬元輔助聽器，幫助南投縣弱勢民眾。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲善心企業慨捐百萬元輔助聽器，幫助南投縣弱勢民眾。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

訊映光電股份有限公司董事長賴家德因本身重度聽障，致力開發輔助聽器，並積極推廣給國內有需求民眾，以增進人際溝通、改善生活品質；日前也與弘全科技股份有限公司聯合捐贈60組、總價值達100萬元的輔助聽器予南投縣政府，嘉惠低收、中低收或生活困頓的聽力退化者。

捐贈儀式13日在縣府舉行，弘全科技董事長洪志忠出席代表捐贈輔助聽器，副縣長王瑞德也頒發感謝狀，感謝2家企業愛心捐贈，縣議員蔡宗智、廖梓佑、縣府衛生局長陳南松、縣府計劃處長邱紹偉、南投縣體育會桌球委員會總幹事張木騰都到場觀禮。

「這不僅是一份心意，更是對聽力退化者群體的深切理解與關懷。」洪志忠表示，賴家德約在8年前開啟輔助聽器開發案，有感於南投縣內許多長者或弱勢群體因無力購置高價聽力輔助設備，常面臨溝通不便的窘境，如能提供輔助聽器改善其生活品質，將能帶來更多與社會互動的機會，2人深切討論後，特別選定該縣作為公益捐贈的起點。

王瑞德表示，訊映光電與弘全科技長期秉持企業社會責任精神，致力於推動南投縣桌球運動，為國小學童創造競技與交流的機會，同時也積極參與弱勢援助計畫，從捐贈醫療耗材到支持地方健康項目，都可見企業用心，這次捐贈輔助聽器更延續企業支持弱勢族群的精神。

縣府衛生局指出，這批輔助聽器對經濟弱勢，未達身心障礙程度，無法符合政府現行的助聽器補助標準的弱勢族群，是一大福音；縣府將透過長期照顧管理中心，將輔助聽器提供給最需要的弱勢群體，讓其能同樣享有清晰的溝通權利，並提升生活品質與社會參與感，民眾若有相關需求，可聯繫縣府長期照顧管理中心專線049-2209595了解詳情。

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