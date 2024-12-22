被女友嬤巨乳蹭到有反應！　他爆：直接在餐桌「肉體交疊」激戰

▲男子表示，他一看到女友阿嬤的「巨乳」，就被吸引得不知該如何反應。（示意圖／CFP）

王佩翊／編譯

國外一名男子在網路上自爆，自己日前受女友所託，前往女友祖母家協助整理儲藏室，怎知卻因此擦出火花，被女友祖母的巨乳吸引，甚至一看到對方的胸部就無法思考。最後發現對方一直用胸部蹭他，疑似也有意思，於是兩人就直接在餐廳激戰。而男子超扯經歷也瞬間引發熱議，網友則批評他，不但劈腿女友家人，還毫無悔過之意，甚至上午炫耀。

根據《太陽報》報導，Reddit網友@PartyFlamingo4718以「我與女友的祖母發生了性關係，當時她叫我去幫忙清理儲藏室」為題分享了這個超扯經歷。他在文中寫道，女朋友的祖母1月打電話給孫女，請她到家中幫忙整理儲藏室，然而當時女友因為醫學院課程繁忙，無法陪同，因此便請他代為幫忙祖母整理。而他花3個小時清理後，女友的祖母就要請他留下來共進晚餐。

男子表示，當他坐下來休息並喝飲料時，突然發現女友祖母的胸部非常豐滿，隨後所有目光都集中在對方的胸部上。他說，「她很快就發現了，但卻輕鬆地笑著說，『哦，親愛的，這已經沒那麼吸引人了。』」

儘管一開始因為被看穿心思有點尷尬，但過沒多久，女友的祖母就默默坐在他身旁，並將手放在他的腿上，隨後用自己的胸部蹭他的肩膀。而男子也當場有了反應，他確定女友祖母也有意思後，兩人隨即就在餐椅激戰，發生性關係。

男子表示，女友的祖母事後暗示想保持這種關係，而他也願意繼續。他還透露，和女友已經交往2年，但是他仍持續與對方的祖母保持這種祕密的往來，而他也絲毫不後悔。

這篇帖子隨即引起大量網友討論，有不少人表示難以置信。網友表示，「祖母應該相當有魅力」、「她都一腳踏進墳墓，卻還忙著搞破壞」等。