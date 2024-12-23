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年近6旬竟遭逢公司資遣　他靠勞動部職訓助力轉職成功

▲近6旬的李栽富透過雲嘉南分署自辦職前「工程與地籍測量班」訓練，現成功考取高雄市政府地政局測量助理一職。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲近6旬的李栽富透過雲嘉南分署自辦職前「工程與地籍測量班」訓練，現成功考取高雄市政府地政局測量助理一職。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

新冠肺炎疫情影響景氣，讓許多企業為生存而裁員，年近6旬李栽富，職涯大半都奉獻給半導體公司，眼看就快到退休卻因疫情被裁員，職涯遭逢遽變，抱著從零開始的心態，報名勞發署雲嘉南分署自辦職前「工程與地籍測量班」，不僅考取丙級測量技術士，還成功考上地政局工作獲穩定工作機會，展開職涯新篇章！

▲近6旬的李栽富透過雲嘉南分署自辦職前「工程與地籍測量班」訓練，現成功考取高雄市政府地政局測量助理一職。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大學主修工業工程系、現年58歲李栽富，服完兵役後即任職台南新市半導體公司，從工業工程師一路晉升到生管副課長，任職期間為精進自己本職學能，還進修取得國立大學工資所碩士學歷，眼看年資已累積24年4個月，將屆年資25年即可退休的門檻，卻因為疫情影響、公司人力縮編，年逾半百面臨失業危機，雖頂著碩士學歷及專業的工業職能，但已逾中高齡的年紀，成為他尋職的一大障礙，讓他萌生學習第二專長的想法，卻不知從何開始。

▲近6旬的李栽富透過雲嘉南分署自辦職前「工程與地籍測量班」訓練，現成功考取高雄市政府地政局測量助理一職。（圖／記者林東良翻攝，下同）

茫然間受到親戚從事不動產地政士工作的啟發，興起學習土地管理的第二職能，於是抱著歸零從頭來過的想法，報名參加雲嘉南分署自辦職前「工程與地籍測量班」，透過紮實的理論學習及各式的儀器實作，歷經840小時的訓期，除順利考取丙級測量技術士證照，訓後還成功考取高雄市政府地政局測量助理一職，李栽富說，「失敗並不可怕，重點是要有再出發的動力！」並鼓勵待業者善用勞動部職訓資源，專業技術在手，就不怕沒工作！

▲近6旬的李栽富透過雲嘉南分署自辦職前「工程與地籍測量班」訓練，現成功考取高雄市政府地政局測量助理一職。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署每年都會定期自辦各類職前訓練，參訓學員不僅免訓練費用，符合就保非自願離職者或特定對象身分，可再申請職訓生活津貼，2025年度首期自辦職前訓練也將於12月30日起受理報名，課程規劃不僅豐富多元，更符合轄內產業趨勢發展，包含電腦輔助機械繪圖、工程與地籍測量、能源管理工業控制、太陽能光電技術應用、特殊銲接、室內設計、裝修工程實務等共17個職類、預計招生374個名額，詳細課程內容可上雲嘉南分署官網 (https://yct168.wda.gov.tw)了解，或撥06-6985945轉1099洽詢。

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