　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

媽媽帶兒子進女廁！　她一見年紀傻眼了：超不舒服

▲▼廁所,男廁,女廁。（圖／記者曾筠淇攝）

▲有些媽媽會帶兒子進女廁。（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

不是所有地方都有性別友善廁所、獨立的親子廁所，所以有些媽媽就會把年幼的男童帶進女廁。不過就有網友發文直言，如果小朋友都已經讀小學了，明明在學校就可以自己上廁所，為什麼到了校外，卻要跟著媽媽進女廁？在女廁遇到國小男生實在讓人不舒服。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「國小男生不該被帶進女廁」為標題發文，提到她日前在百貨的女廁排隊，卻發現有個媽媽帶著國小男生進女廁。她認為，國小生在學校應該可以自己上廁所了，為什麼在校外時，卻可以被媽媽帶進女廁？男、女廁分開，不就是為了隱私和安全嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，她能理解國小以下的孩童不會自己上廁所，但國小以上，實在不應該被家長帶進異性廁所，如果有親子友善廁所的話，就應該多多運用，每次在女廁遇到國小以上的男生，都讓她覺得很不舒服。

▲▼廁所,男廁,女廁。（圖／記者曾筠淇攝）

貼文曝光後，底下不少網友也有感，「恐龍家長就那兩句啊，他還那麼小不會怎樣啦！啊不然我上廁所的時候誰顧他」、「我比較不能理解的是，有時候看到明明就是，爸爸、媽媽和一個小男孩出門，為什麼是媽媽帶小男孩進女廁尿尿」、「完全是媽媽的問題。正常發育小孩上小學了還不會自己上廁所，他在學校就可以自己完成」、「超級同意，明明很大齡，可以自理的，幹嘛帶進來」。

還有網友透露，「泡女湯（裸湯）遇過媽媽把中高年級的小朋友帶進去的，當時我國小中年級，對方看起來比我大，所以我認為是中高年級，覺得超不舒服」。另有網友則認為，「小孩的安全比較重要吧？出事你扛？國小生在公共場合有風險，家長陪同是天經地義的事」、「女廁不是一間間有獨立的門嗎？又不會被看到什麼！當然如果有親子廁所最好是去，但若沒有那也只能一起帶小孩進去囉」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台中騎士超車女大生擦撞遭輾斃　公車司機還原過程
「國民妹妹」川島海荷閃婚！老公是奧運帥哥泳將
涉虐童「壓頭進碗裡」遭終身封殺　女教保員首現身
苦苓放話「絕不踏進花蓮、不買當地產品」！惹怒在地人：不歡迎你
獨／鄭靚歆骨折如刀刺淚崩　整復師出庭不認罪提疑點
「闖紅燈」硬上15歲少女！　阿兵哥慘了
台中騎士捲入公車底當場亡　驚悚瞬間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／12:57花蓮規模3.7地震　3縣市有感「最大震度2級」

同事買車買房！他「穩定1工作」想結婚　女友嫌丟臉：抬不起頭

坐5800元搖滾區看《拳上》　見1幕「懷疑黑箱」：不懂統神輸在哪

人事主任涉霸凌「禁女職員懷孕」　漁業署：啟動調查絕不寬貸

法律諮詢「12人有5人問這事」　70歲奶奶吐苦水！律師超不忍

18歲當小三！她同時伺候「至少3乾爹」海撈4000萬　正宮抓到卻沒事

日本免稅先付後退「是鼓勵買更多」！旅日達人：多數人別擔心

媽媽帶兒子進女廁！　她一見年紀傻眼了：超不舒服

公幼餐費調至每日最高105元　教育部補助3.39億

聖誕節6禁忌曝！耶誕樹擺「這1處」擋光財路　6招開運旺到明年

#拳上 統神配《英雄聯盟》神曲颯爽登場　被小鮮肉抬上擂台

SBS演技大賞／朴信惠哽咽感謝老公應援「我比想像中沒自尊…」

統神《拳上》輸蹦闆不服判決　台上爆氣開嗆：我全程沒退！

《拳上》後台爆衝突　現場火爆互推「滾出去」

【太辣惹】拳上2024舉牌女郎辣翻網 #妙智 #大魯味 成話題焦點

#拳上 蹦闆霸氣登場！由自家兄弟扛轎上陣

張蘭時隔5年來台　狂誇媳婦「親生女兒又如何」

真的打滿6回合！　《拳上》蹦闆打敗亞洲統神

#拳上2024 統神不服判決！台上開嗆「這是不公平比賽」：我全程沒退

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

快訊／12:57花蓮規模3.7地震　3縣市有感「最大震度2級」

同事買車買房！他「穩定1工作」想結婚　女友嫌丟臉：抬不起頭

坐5800元搖滾區看《拳上》　見1幕「懷疑黑箱」：不懂統神輸在哪

人事主任涉霸凌「禁女職員懷孕」　漁業署：啟動調查絕不寬貸

法律諮詢「12人有5人問這事」　70歲奶奶吐苦水！律師超不忍

18歲當小三！她同時伺候「至少3乾爹」海撈4000萬　正宮抓到卻沒事

日本免稅先付後退「是鼓勵買更多」！旅日達人：多數人別擔心

媽媽帶兒子進女廁！　她一見年紀傻眼了：超不舒服

公幼餐費調至每日最高105元　教育部補助3.39億

聖誕節6禁忌曝！耶誕樹擺「這1處」擋光財路　6招開運旺到明年

被腹肌照迷暈！71歲嬤「穩聊帥男4個月」中招　45萬飛了

快訊／台股收盤大漲594.29點　台積電漲45元至1080

通緝犯駕休旅車狂逃　逆向闖紅燈後輪陷稻田！警拔槍拖下車壓制

歐陽妮妮「2親妹陪產檢」！　超音波結果曝光歐陽娣娣嗨：跟我一樣

國民情婦是她！森咲智美年末來台：尺度更大　四大乳后現身南港

味全龍領隊親自致電祝福呂詠臻　給兄弟的保護名單這兩天繳交

「傳道就是會親吻和撫摸」！80歲和尚爆性猥褻少女　還收7千元學費

酷洛米3D立體火箭手機殼狂粉必收藏　大頭造型耳機保護殼超Q

快訊／北投住宅「4F起火」燒毀家具、裝潢！警消急佈水線灌救

台歌手婚禮唱一半「當眾摔麥」！暴怒原因曝：5千人傻眼 從此遭封殺

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

生活熱門新聞

高鐵驚見超巨大行李堵死門　全場震驚

快訊／「全台下2天」清晨7.3℃　帕布颱風最快今生成

冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

再撐9天！2025「4生肖」事業大突破財富暴漲

統神打完拳賽遭尻頭！主辦方發聲

明雨襲全台　周四冷氣團又來！溫度3階段變化一次看

合歡山武嶺唯一公廁又封！民眾毀圍籬硬闖

他留2星負評怨「老闆太帥」　長相曝網笑：不怪你

媽帶兒進女廁！她一見年齡傻眼「超不舒服」

「返台爽用健保」掰了！停復保制度今起廢止

苦苓放話「絕不踏進花蓮、不買當地產品」

《拳上》舉牌女郎是F級辣模　曾與「尼克星交往1晚」

蹦闆YT直播「統」一回覆！76分鐘道歉3對象

車廂驚見「巨大行李」堵門口　台灣高鐵：嚴禁物品阻礙通道

更多熱門

相關新聞

女摸黑上廁所被咬　粗大巨蛇躲馬桶下

女摸黑上廁所被咬　粗大巨蛇躲馬桶下

美國德州一名女子半夜去家中廁所時，沒有開燈的她直接坐在馬桶上，突然感覺到一陣刺痛，原本還以為是丈夫在馬桶上亂放東西，沒想到打開燈發現，馬桶下竟然躲著一條蛇。

她買「1服飾」男友批評像女優！兩派戰翻

她買「1服飾」男友批評像女優！兩派戰翻

聊天科技業人　他嘆：人生剩工作跟錢？

聊天科技業人　他嘆：人生剩工作跟錢？

後悔進台大文組！ 她嘆「一輩子沒出路」學長姐反擊

後悔進台大文組！ 她嘆「一輩子沒出路」學長姐反擊

才剛出社會！他被要求「過年做1事」崩潰

才剛出社會！他被要求「過年做1事」崩潰

關鍵字：

女廁國小男童廁所Dcard

讀者迴響

熱門新聞

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！酷炫押著道歉

高鐵驚見超巨大行李堵死門　全場震驚

楊謹華在家出意外！

快訊／「全台下2天」清晨7.3℃　帕布颱風最快今生成

冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

被女友嬤巨乳蹭到有反應！他直接在餐桌激戰

郭建霖沒獲續約　傳陳品捷返富邦

「世界最恐怖監獄」關4萬名殺人犯！　獄警全蒙臉避遭報復

華碩尾牙「頭獎也太扯」！

新北八里夫妻疑一氧化碳中毒！睡夢中雙亡

再撐9天！2025「4生肖」事業大突破財富暴漲

雙北一堆老房子「為何不都更？」　專家點出4大原因

張惠妹不忍了　看網路一狀況很氣！

年薪超越拜登！美女警「謊報加班」賺1305萬

統神打完拳賽遭尻頭！主辦方發聲

更多

最夯影音

更多

#拳上 統神配《英雄聯盟》神曲颯爽登場　被小鮮肉抬上擂台

SBS演技大賞／朴信惠哽咽感謝老公應援「我比想像中沒自尊…」

統神《拳上》輸蹦闆不服判決　台上爆氣開嗆：我全程沒退！

《拳上》後台爆衝突　現場火爆互推「滾出去」

【太辣惹】拳上2024舉牌女郎辣翻網 #妙智 #大魯味 成話題焦點

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面