媽媽帶兒子進女廁！　她一見年紀傻眼了：超不舒服

▲有些媽媽會帶兒子進女廁。（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

不是所有地方都有性別友善廁所、獨立的親子廁所，所以有些媽媽就會把年幼的男童帶進女廁。不過就有網友發文直言，如果小朋友都已經讀小學了，明明在學校就可以自己上廁所，為什麼到了校外，卻要跟著媽媽進女廁？在女廁遇到國小男生實在讓人不舒服。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「國小男生不該被帶進女廁」為標題發文，提到她日前在百貨的女廁排隊，卻發現有個媽媽帶著國小男生進女廁。她認為，國小生在學校應該可以自己上廁所了，為什麼在校外時，卻可以被媽媽帶進女廁？男、女廁分開，不就是為了隱私和安全嗎？

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原PO表示，她能理解國小以下的孩童不會自己上廁所，但國小以上，實在不應該被家長帶進異性廁所，如果有親子友善廁所的話，就應該多多運用，每次在女廁遇到國小以上的男生，都讓她覺得很不舒服。

貼文曝光後，底下不少網友也有感，「恐龍家長就那兩句啊，他還那麼小不會怎樣啦！啊不然我上廁所的時候誰顧他」、「我比較不能理解的是，有時候看到明明就是，爸爸、媽媽和一個小男孩出門，為什麼是媽媽帶小男孩進女廁尿尿」、「完全是媽媽的問題。正常發育小孩上小學了還不會自己上廁所，他在學校就可以自己完成」、「超級同意，明明很大齡，可以自理的，幹嘛帶進來」。

還有網友透露，「泡女湯（裸湯）遇過媽媽把中高年級的小朋友帶進去的，當時我國小中年級，對方看起來比我大，所以我認為是中高年級，覺得超不舒服」。另有網友則認為，「小孩的安全比較重要吧？出事你扛？國小生在公共場合有風險，家長陪同是天經地義的事」、「女廁不是一間間有獨立的門嗎？又不會被看到什麼！當然如果有親子廁所最好是去，但若沒有那也只能一起帶小孩進去囉」。