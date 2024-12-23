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她買「1服飾」男友批評像女優！　兩派戰翻：講話是真的難聽

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO覺得男友這樣說，實在很不尊重人。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人喜歡的風格都不一樣，近日有網友發文透露，她買了一件平口、會露出腰的衣服，然而男友看到後，卻說這樣很像妓女，讓她頓時很不開心。貼文曝光後，引發討論，網友紛紛回應，「就是太露了啊，一般人在普通場合不會穿成這樣」、「你男友的觀念比較保守，還有他嘴巴很臭」。

女網友在Dcard上，以「男友說我穿這樣很像妓女」為標題發文，提到她最近買了一件平口上衣，不只會露出腰部，也會小露事業線。豈料男友看到後，卻批評這很像女優或妓女，讓原PO頓時不想穿了，後來當她表達不滿，對方卻還說她小題大作。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「其實要像女優也不容易，你應該身材很好，只是他的說法太直男」、「我有同一件衣服，男友看不懂但他尊重我，愛穿什麼就穿什麼，我覺得被說像AV女優超難聽」、「講話是真的難聽，居然還怪你小題大作」、「我也有白色的一模一樣，換個男友吧～價值觀不同而已」。

但也有網友則認為，「我也不喜歡這種衣服，看起來很沒有質感」、「這風格真的蠻像的，不過還是看氣質」、「老實說我也會這樣覺得，但本人偏保守，還有你男友講話太直了，但不到不尊重你啦，聽得出來是說衣服」、「說像妓女的確太難聽，但穿這樣我個人覺得不好看，但你自己覺得好看就好啦，每個人的審美本來就不一樣」。話題引發討論。

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