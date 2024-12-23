聊天科技業人「最後一定談1話題」　他嘆：人生剩工作跟錢？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

科技業當道，不少人紛紛想擠進這一行。有網友卻感慨，每次跟科技業的人講事情，最後都一定會談到錢，「過年的時候，大家都在吹自己在哪上班，年薪多少、分紅多少、股票買多少、買車買房巴拉巴拉，人生只剩下工作跟錢，簡直是廢到笑！」話題引發討論。

有網友在Dcard發文「沒人發現科技業人開口只剩錢嗎！」文中表示，每次他跟科技業的人聊天，最後話題一定會圍繞在「錢」上，像是年薪、分紅、股票多少，還有買車買房等話題，「人生只剩下工作跟錢，簡直是廢到笑！」

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可是這些人賺的錢肯定沒有比富二代多，可能也比不過某些醫生的薪水，「為什麼科技業人還能開口只剩錢呢？為什麼不談談國際局勢、居家生活、美食、旅遊、寵物、運動？」

看到貼文後，就有網友頗有同感，「深有同感！身邊滿滿都是竹科太太，車子一台比一台頂，房子一間比一間大（而且每人都有好幾間）。跟他們開工作會議，永遠要先聽他們講房市、股市、出國玩等，大約 20 分鐘後才會進入正題。」「最討厭的是，很多賺了ㄧ點錢，整個優越感就爆棚，以為自己什麼都懂。」

但也有人傻眼直呼，「我來科技業就只是為了錢啊！難不成有人的興趣愛好是加班出report，跟討論用哪支recipe，假日進公司放料嗎？」有網友則笑說，「我這個年紀都討論健檢紅字跟小孩」、「我開口不是錢，但真的想聊技術上的東西…這比錢還難聊！」「我科技業朋友都在約我玩桌遊跟密室，不然就是打遊戲。」