鐵飯碗生鏽？他嘆「新人都中年族群」　網曝僅剩2優勢：年輕人誰要

▲原PO感嘆年輕人已不願投入公職。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

近日一名公務員感嘆道，指近年報到的不少新人都是40、50歲的中年，認為年輕人已放棄公職。貼文引起眾人共鳴及討論，有人指出，公職如今只剩下2個優勢。

一名公務員在Dcard以「年輕人都不來了」為題發文，表示「這幾年來報到的新人，年齡真的都蠻大的，有40幾歲、也有50幾歲的」，感嘆年輕人都不來公職了。

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貼文一出，不少人紛紛留言「薪水沒有真的很高，還不符合勞基法最低保障，現在的年輕人誰要來」、「新進的學歷真的節節下降，以地名國立、科大居多」、「年輕人不來考公職是好事，公職穩定的特性，不就適合中年轉職的族群、「這個政府，就沒有真正為公教人員著想」、「執政黨就是覺得公務員不重要，福利繼續砍、平日繼續批鬥」、「完全沒必要把自己的人生葬送給這種威權統治」。

也有網友認為公職僅存2個優勢，「公務人員的優勢可能只剩下貸款跟帶薪請事病假而已」、「一考上先貸個130萬，公務員只剩信用了」、「在職公務員路過，現在公職可能剩下請假優勢，還要看單位。公務員每天要碰到的巨嬰機率可能是你在外面的百倍，超商的十倍，祖上沒積德不建議踏進來。」

據立法院預算中心報告數據，大學應屆畢業生報考高普考率11年來減8成6，從2012年的34864人，降至去年的4994人。2012到2018年，應屆畢業生占高普考總報考人數比例在18至23％，2018年年金改革後，隔年報考人數降至7%，去年總報考人數降到約6.6萬人，應屆畢業生占7.52%。

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