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明雨襲全台　周四冷氣團又來！溫度3階段變化一次看

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,口罩,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天受冷氣團與南方水氣北移影響，全台各地都有降雨機率，感受濕冷。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

寒意籠罩，中央氣象署預報員林定宜指出，明天仍受到大氣冷氣團影響，且南方水氣北移，各地都有降雨機率，北部及東北部溫度13至18度，感受偏濕冷，周三聖誕節氣溫回升，是未來一周最暖和的時候，周四將有另一波冷空氣增強，周六至下周日是最冷的時段，預測台北低溫下探14度。

至於南海的熱帶性低氣壓TD30，林定宜表示，今下午2時位在太平島南方海面，距離鵝鑾鼻南南西約1350公里，離台灣遙遠，預計未來朝越南南部方向前進，有發展為帕布颱風的趨勢，但對台灣天氣沒有直接影響，但其外圍水氣也供應給南方雲系，因此帶來間接的水氣。

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▲▼熱帶系低氣壓TD30路徑預測 。（圖／氣象署提供）

▲熱帶性低氣壓TD30路徑預測 。（圖／氣象署提供）

林定宜說，明天持續受冷氣團影響，北部、東北偏冷，其他地區早晚亦冷，加上南方水氣北移，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭山區有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨。

氣溫方面，他指出，明天北部、東北部溫度13至18度，中部12至19度、南部14至20度，東部15至20度，東南部16至21度，除了北部稍微有上升，其他地區溫度並不高，主要雲多有下雨的關係，感受仍濕冷。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲明日低溫特報分布情形（圖／氣象署提供）

林定宜提到，明天到後天上半天若在低溫跟水氣配合之下，3千公尺以上的高山，可能出現結冰、霧淞或降雪機率。另外，周三至周四清晨在苗栗至高雄，易有局部霧或低雲，影響能見度，行車多加注意。

他表示，周二冷氣團減弱，白天水氣仍多，桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨，新竹以南及東南部則有零星降雨，到晚上之後桃園以南則轉為多雲天氣。周三聖誕節，各地溫暖，僅東半部有零星短暫雨，是未來一周天氣相對穩定且最暖和的一天。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

不過林定宜指出，周四起東北季風開始增強，周五還有冷空氣遞補下來，不排除增強為大陸冷氣團等級，影響時間持續到下周日，北部、東北部整天偏冷，但預報時間尚久，仍有不確定性，溫度還有機會調整。

他進一步指出，這波冷氣團影響最明顯時間落在周六至下周日，氣溫與今天差不多，預測台北出現14.4度以下的低溫。12月30、31日跨年目前預測各地多雲到晴，氣溫可能比較暖，但預報時間超過1周，仍待後續觀察。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

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