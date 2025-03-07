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桃園平鎮農會代表傳賄選！檢警調多路搜索　約談17人3人交保

▲桃園地檢署指偵辦平鎮區農會北興農事小組會員代表賄選案，通知17人到案說明，其中3人分別諭令5至15萬元交保，其餘限制住居或無保請回。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署偵辦平鎮區農會北興農事小組會員代表賄選案，通知17人到案說明，其中3人分別以5至15萬元交保，其餘限制住居或無保請回。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署日前掌握情資偵辦平鎮區農會北興農事小組會員代表賄選案，3月5日指揮警調等單位發動搜索，通知17人到案說明，經檢察官訊問後，其中已當選莊姓與胡姓會員代表與另名莊姓候選人共3人諭令5至15萬元交保，其餘包括收賄選民與證人共計14人則諭令限制住居或無保請回。

桃園地檢署檢察官翟恆威指揮桃園市調查處、桃園市警局刑事警察大隊、內政部移民署桃園市專勤隊等單位，針對平鎮區農會北興農事小組會員代表選舉賄選案，於3月5日發動搜索被告及證人住處共8處，通知莊姓候選人、收賄選民及證人共計17人到案說明。

經檢察官漏夜訊問，昨（6）日認為已當選之莊姓、胡姓2名會員代表，與另名莊姓候選人及選民涉嫌賄選，雖犯罪嫌疑重大但無羈押之必要，被告莊姓、胡姓已當選會員代表與另名莊姓候選人分別以15萬、5萬、10萬元具保候傳，其餘選民則諭知限制住居或無保請回。

此外，檢方認另名吳姓被告涉犯農會法罪嫌外，尚犯個人資料保護法之非法利用個人資料罪嫌，因犯罪嫌疑重大且有串證之虞，檢方向法院聲請羈押禁見，移審法院審後法官審理。檢察官為求鞏固事證，立即通知相關人員訊問，經法院裁定認吳姓被告犯罪嫌疑重大，但無串證之虞，諭知無保請回。

桃檢表示，農漁會選舉已進入白熱化階段，檢方將持續與轄內各司法警察機關全力杜絕各項妨害選舉行為，依據最高檢察署頒佈之「2025年農漁會選舉查察原則」推行各項選舉查察措施，以確保農漁會選舉能平順完成。

桃檢呼籲，若民眾發現本次農漁會選舉有妨害選舉情事，請撥打：0800-024099＃4或0937－728793檢舉專線，桃檢將積極查辦不法，並對於檢舉人身分絕對保密，若因此查獲賄選者，最高可獲檢舉獎金200萬元，籲請全民共同維護乾淨選舉環境。

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