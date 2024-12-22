冷氣團強襲！新北2天17人「無呼吸心跳送醫」　只救回10人

▲新北市兩日內科急症增多，17人無呼吸心跳送醫。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

近來冷氣團來襲，全台傳出不少因為低溫猝死的案例。根據消防局統計，昨日（21日）至今日（22日）中午，新北市共有17例內科心跳呼吸停止（OHCA）的病例，其中只有10人經過急救後恢復生命跡象。

根據中央氣象署資訊，今天受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也冷，清晨中部以北及東北部低溫普遍只有12、13度，其他地區約14到16度，苗栗以北及宜蘭有局部10度以下低溫發生。消防局表示，昨日新北市因內科OHCA送醫的案例有13例，其中9人成功救活；而截至22日中午，又新增4例內科OHCA，其中1人救活。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

事實上，重症醫師黃軒過去就曾提醒，冬天到了，心肌梗塞的發生機率會升高，但心肌梗塞的黃金救治時間是發病後的「90分鐘」，因此如果真的遇到發病，民眾有4件事情「千萬不要做」，分別是「忍耐疼痛」、「胡亂拍打自己」、「亂服用藥物」、「到處亂問延誤病情」。

氣象署預測，明(23日)持續受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；由於加上南方水氣北移，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭山區有短暫雨，台灣其他地區及澎湖亦有局部短暫雨，金、馬為多雲；氣溫方面，預測北部及東北部13至18度，中部13至19度，南部14至20度，東部15至20度，東南部16至21度，澎湖全天16至18度，金門10至17度，馬祖9至13度。