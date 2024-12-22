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水氣增「明後天高山有望追雪」　下波冷氣團連凍4天

▲▼0108大屯山下雪。（圖／記者張榮恩攝）

▲因南方雲系北移而水氣增加，明、後天3千公尺以上高山可能出現結冰、霧淞或降雪。（示意圖／記者張榮恩攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周有2波冷空氣，中央氣象署指出，今、明天受到第一波大陸冷氣團影響，今天強度最強，明天稍微減弱，但中層雲系北移，水氣增加，明、後天3千公尺以上高山可能出現結冰、霧淞或降雪，而周四起受到另一波冷空氣影響，有機會挑戰冷氣團等級，影響時間持續到下周日。

氣象署預報員林定宜說，今天雲多主要在台灣北部跟東半部，中南部呈現透光情形，因此下雨區域在基隆北海岸、大台北東側、宜蘭及花蓮有局部短暫雨。從地面天氣圖來看，高壓在華北一帶，台灣附近吹東北風，等壓線密集也代表冷空氣影響明顯。

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▲▼天氣趨勢=。（圖／氣象署提供）

▲今天清晨各地低溫分布。（圖／氣象署提供）

他表示，今天受到大陸冷氣團影響，最低溫出在離島馬祖8.3度，台灣本島最低溫出現在新北市國五南向6公里處僅9.5度，苗栗縣大河低溫9.8度，苗栗以北普遍都有10度以下的低溫。

溫度趨勢，林定宜指出，未來一周2波冷空氣，今、明天受到第一波大陸冷氣團影響，今天冷空氣強度最強，台北站13.4度，達到冷氣團等級。明天冷氣團強度減弱，但水氣較多，因為南方雲系北移，各地雲多下雨。

▲▼天氣趨勢=。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，明天北部溫度略升，東南部、東部溫度則有下降趨勢，到周二、周三聖誕節，溫度才會明顯回升。周四又有另一波東北季風影響帶來涼冷空氣，周五、周六各地溫度漸進式下降，不排除增強為大陸冷氣團的趨勢，持續觀察。

降雨趨勢，林定宜指出，今天北海岸、花東及大台北地區有局部短暫雨，中南部日夜溫差10度以上，早出晚歸注意保暖。明天南方水氣北移，水氣增，各地都有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部雨勢較大，中南部及東部不定時有短暫雨。

▲▼天氣趨勢=。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，周二白天水氣仍多，桃園以北、東北部、東部下雨機率偏高，新竹以南及東南部白天也會有零星短暫雨，晚上桃園以南逐漸轉為多雲天氣型態，到周三水氣變少，僅東半部有零星短暫雨，其他地區呈現多雲到晴。

林定宜表示，周四到下周日又有另一波冷空氣影響，迎風面桃園以北、東北部、東部及東南部都有零星短暫雨的機率。另今天到明天台灣附近風浪強勁，留意桃園至台南一帶、澎湖、馬祖及綠島蘭嶼有9至10級強陣風。

林定宜提到，明天、周二上半天水氣較多，因南方中層雲系開始進入台灣上空，此時低溫與水氣條件配合之下，3千公尺以上的高山可能出現結冰、霧淞或降雪機率。

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