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YouTube「Premium Lite」來了！月租費曝光

▲▼YouTube。（圖／達志影像／美聯社）

▲YouTube Premium Lite 正式在美國登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

YouTube 於近日正式推出全新訂閱服務「Premium Lite」，每月訂閱費用為 7.99 美元，旨在為用戶提供更輕鬆、無廣告的影片觀看體驗。此方案涵蓋遊戲、時尚、美妝、烹飪、新聞等多種類型的影片，讓用戶在大多數內容中免受廣告干擾。然而，音樂相關內容、音樂影片（MV）以及 Shorts 短影片仍會保留廣告，以區別於 YouTube Music 及完整版 Premium 服務。

相較於每月 13.99 美元的 YouTube Premium，「Premium Lite」定位更為精簡，價格較低，但不包含離線下載、背景播放或無廣告音樂播放等進階功能。此外，在搜尋影片或瀏覽列表時，用戶可能仍會看到部分廣告。這項方案特別針對那些希望減少廣告、但無需完整 Premium 功能的觀眾設計。

「Premium Lite」先前已在泰國、德國、澳洲等地進行試點，如今正式登陸美國市場。YouTube 表示，已參與測試的地區將於未來數週內全面開放此服務，而其他市場則會在接下來幾個月內陸續加入，初期仍以試驗性質推行，視用戶反饋調整策略。

YouTube 觀察到，美國用戶越來越傾向於在大螢幕電視上觀看內容，觀看時長已超越手機與電腦，成為主流使用方式。「Premium Lite」因此被視為吸引客廳觀眾的利器，這群用戶通常對無廣告體驗有需求，但不一定需要下載或背景播放功能。透過減少廣告干擾，YouTube 希望進一步提升家庭娛樂體驗，鞏固其在年輕族群中的影響力，特別是那些已將 YouTube 視為傳統電視替代品的觀眾。

目前，YouTube Music 與 YouTube Premium 的全球付費及試用用戶已突破 1.25 億人。隨著「Premium Lite」的推出，YouTube 不仅能提升用戶體驗，還可能增加訂閱收入，同時為創作者帶來更多潛在收益。分析認為，這項新方案有望吸引更多用戶加入付費行列，進一步推動 YouTube 的成長。

YouTube 表示，「Premium Lite」是基於市場需求精心設計的產品，未來將根據用戶反應與數據，決定是否擴大服務範圍與功能。對於想以更低成本享受優質觀看體驗的觀眾來說，這無疑是一項值得關注的新選擇。
 

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