　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

斬首、打靶式行刑！俄系統性處決147烏戰俘　母從內褲認出兒淚崩

▲▼烏克蘭戰俘疑似遭俄軍斬首。（圖／翻攝自推特）

▲網上流出烏克蘭戰俘疑遭俄軍斬首的畫面。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭檢察官指控，俄軍自全面入侵烏克蘭以來，就不斷對烏克蘭戰俘展開系統性酷刑，導致烏克蘭有至少147名戰俘被處決，其中更有127人是在今年被殺害，構成嚴重戰爭罪。檢方指出，俄軍處死的戰俘數量增加趨勢明顯，烏克蘭政府與國際人權組織對這一現象深感憂心，共同呼籲國際追究俄羅斯的相關責任。

據BBC報導，烏克蘭狙擊手馬齊耶夫斯基（Oleksandr Matsievsky)在俄羅斯全面入侵第一年被俘。後來，網上流出的一段影片，顯示他疑似被抓到森林裡，為自己挖好墳墓，並在墳旁抽完最後一根菸後，朝著俄軍高喊「光榮屬於烏克蘭」，接著被槍殺。

▲▼俄軍閹割烏克蘭戰俘的變態影片，正在網路上瘋傳。（圖／翻攝自reddit）

▲網上此前瘋傳俄軍閹割烏克蘭戰俘的變態影片。（圖／翻攝自reddit）

報導稱，馬齊耶夫斯基不是唯一一名被槍殺的戰俘。今年10月，9名被俘的烏克蘭士兵在俄羅斯庫斯克州（Kursk）被槍決。事後，其中一名受害者、無人機操作員霍盧本科（Ruslan Holubenko）的母親從一張半裸躺在地上的照片，透過內褲認出其遺體。

烏克蘭檢方也調查了其他駭人聽聞的案件，其中有的烏克蘭士兵慘遭斬首，還有一些被發現遺體上插著一把刀，甚至有影片顯示，16名烏克蘭士兵從樹林裡出來投降後，被俄軍要求站成一排，然後遭自動步槍掃射而死。BBC指出，這些處決行動通常是由俄軍自己所攝，還有部分畫面則是盤旋在上空的烏克蘭無人機觀察到的。

儘管這些處決地點尚不明確，但受害者多數穿著烏克蘭軍裝，而BBC也證實其中有部分案件為近期發生的事件。烏克蘭總檢察長辦公室指出，自去年11月起，俄軍處決戰俘的行為已顯現系統性跡象，可能受到政策指導。然而，俄羅斯政府未對此作正式調查，甚至嚴禁公開討論類似指控。

《日內瓦公約》等國際人道主義法強調，戰爭國必須為戰俘提供保護，處決戰俘更是明確的戰爭罪。此前，普丁聲稱俄軍「始終遵守國際法對戰俘的規定」，但大量證據顯示相反情況。人權觀察歐洲與中亞部門副主任登伯（Rachel Denber）表示，有充足證據表明，烏克蘭戰俘正被俄軍處決，但俄軍卻沒有完善的問責機制。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
手搖飲「買1送1」聖誕節限定喝！只有3天
吳奇隆、劉詩詩離婚傳聞繼續燒！　前妻竟點讚「離對了」衝熱搜
斬首、打靶式行刑！俄殘忍處決147烏戰俘　母從內褲認出兒淚崩
比上周多！本周台人被騙30億4878萬元
快訊／急凍！4縣市低溫特報
貝佐斯要再婚了！豪擲196億娶「前主播小三」進門

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

天冷衣服晾不乾！達人曝「不用烘乾機」小撇步　洗衣多1步驟超快乾

印度18歲男「前空翻」失誤撞地　頸部骨折身亡

斬首、打靶式行刑！俄系統性處決147烏戰俘　母從內褲認出兒淚崩

美妝網紅中56刀毀容亡　德國女「獵殺分身詐死」判終身監禁

貝佐斯要再婚了！傳28日舉辦婚禮　豪擲196億娶「前主播小三」進門

90%人都吃錯了！FDA重新定義「健康食品」　早餐2聖物竟被剔除

金融時報：川普團隊計畫上任首日退出WHO　就職典禮宣布

出遊想坐商務艙？全球「10大值得升等航空」出爐　CP值最高是這家

年薪超越拜登！美女警「謊報加班」狂賺1305萬　在辦公室淪長官性奴

澳洲野火失去控制恐延燒數天　當局敦促數千居民撤離

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

62歲狄鶯透視裝辣舞

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

張惠妹攻蛋：你們是不是很想站起來！　「租大巨蛋23天」租金破億創紀錄

小鐘示愛29歲女星Dolly...　嘴ㄆㄧㄚˊ「精子好逑」

婆家娘家距離只隔一門　新娘出嫁泣不成聲笑瘋

浪犬現身排雲山莊討食！壯男走路4hrs「連狗帶籠」揹下玉山

統神是害羞了嗎？拳上在即 賽前訪問片段流出 #shorts

天冷衣服晾不乾！達人曝「不用烘乾機」小撇步　洗衣多1步驟超快乾

印度18歲男「前空翻」失誤撞地　頸部骨折身亡

斬首、打靶式行刑！俄系統性處決147烏戰俘　母從內褲認出兒淚崩

美妝網紅中56刀毀容亡　德國女「獵殺分身詐死」判終身監禁

貝佐斯要再婚了！傳28日舉辦婚禮　豪擲196億娶「前主播小三」進門

90%人都吃錯了！FDA重新定義「健康食品」　早餐2聖物竟被剔除

金融時報：川普團隊計畫上任首日退出WHO　就職典禮宣布

出遊想坐商務艙？全球「10大值得升等航空」出爐　CP值最高是這家

年薪超越拜登！美女警「謊報加班」狂賺1305萬　在辦公室淪長官性奴

澳洲野火失去控制恐延燒數天　當局敦促數千居民撤離

天冷衣服晾不乾！達人曝「不用烘乾機」小撇步　洗衣多1步驟超快乾

美房貸利率降！　再融資申請周增幅飆27%

印度18歲男「前空翻」失誤撞地　頸部骨折身亡

最新關島唐吉軻德開幕！24小時都能逛　必買在地限定伴手禮一次看

吳奇隆、劉詩詩離婚傳聞繼續燒！　前妻竟點讚「離對了」衝熱搜

直擊／賈永婕看張惠妹〈三天三夜〉：釋放能量　曝101煙火內幕

柯震東「被ChatGPT說要退休」　本人困惑發聲：真不記得有說過

紅到新加坡！「少棒人氣王」江坤宇：好多小球員比我大隻

退休後沒目標「罹病風險增6成」　醫提「2大現象」判斷老年憂鬱

一開門見聖誕樹解體倒地　薩摩耶大軍越獄拆店還憨笑迎接

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

被女友嬤巨乳蹭到有反應！他直接在餐桌激戰

即／超大咖AV女優新有菜宣布引退

神秘金屬球體現蹤德州　NASA太空人驚呼

北韓天兵誤殺戰友！瞄準烏無人機「槍法歪掉」

iPhone掉功德箱　廟方拒還：是神的財產

美軍誤擊自家戰機　2飛行員彈射逃生

領錢發現存款暴增3億元　中學生莫名變富翁

澳洲爆「恐怖噬肉菌」疫情！皮膚潰爛壞死

日本2025新制　快速通關台灣旅客率先適用

俄羅斯最美恐怖分子　遭判刑21年

兩棲老鼠、圓頭魚　發現27個全新物種

英媒：川普團隊計畫上任首日退出WHO

日80歲阿嬤告別25年愛車　原廠霸氣接手

裸男持刀逛超商「雙刀亂砍」！　店員顧客急逃報警

更多熱門

相關新聞

美軍誤擊自家戰機　2飛行員彈射逃生

美軍誤擊自家戰機　2飛行員彈射逃生

美軍中央司令部（CENTCOM）21日晚間發布聲明證實，美軍一架F/A-18超級大黃蜂戰機在紅海上空遭自家艦艇誤擊，機上2名海軍飛行員彈射逃生，均已獲救。另據美媒報導，超級大黃蜂戰機每台要價5570萬美元（約新台幣18億元）。

澤倫斯基罕見披露與CIA局長會晤

澤倫斯基罕見披露與CIA局長會晤

烏克蘭無人機攻擊俄國喀山　炸出火球

烏克蘭無人機攻擊俄國喀山　炸出火球

北韓天兵誤殺戰友！瞄準烏無人機「槍法歪掉」

北韓天兵誤殺戰友！瞄準烏無人機「槍法歪掉」

美軍對葉門反抗軍發動精準空襲　戰機升空

美軍對葉門反抗軍發動精準空襲　戰機升空

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯處決戰俘戰爭罪

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蹦闆道歉了

快訊／統神賽後遭「兄弟」尻頭

快訊／《拳上》開場狂暴互扁輸出

快訊／統神後遭尻頭提告了！警方帶回2男調查

酒吧兼職妹下班遭輪流性侵！全身沾滿DNA

洪榮宏拒邀約被黑道砍4刀耳朵掉一半

阿妹唱三天三夜　居民「微幅震動」影片曝

藍鷹派全面抬頭　「黨內殺聲四起」

蹦闆YT直播「統」一回覆！76分鐘道歉3對象

擋在統神前面　女員工也被打「傷得比統神重」

被女友嬤巨乳蹭到有反應！他直接在餐桌激戰

拳上2024舉牌女郎辣翻網　甜美性感照曝光

朴信惠結婚首提老公哭了：我比想像沒自尊⋯　張娜拉終於摸到大賞爆哭

快訊／熱帶低壓生成！24小時內有機會變成「帕布」颱風

氣溫下滑還沒探底「明晨不到10度」　跨年冷空氣退場

更多

最夯影音

更多

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

62歲狄鶯透視裝辣舞

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面