斬首、打靶式行刑！俄系統性處決147烏戰俘　母從內褲認出兒淚崩

▲網上流出烏克蘭戰俘疑遭俄軍斬首的畫面。（圖／翻攝自X）
記者葉睿涵／編譯
烏克蘭檢察官指控，俄軍自全面入侵烏克蘭以來，就不斷對烏克蘭戰俘展開系統性酷刑，導致烏克蘭有至少147名戰俘被處決，其中更有127人是在今年被殺害，構成嚴重戰爭罪。檢方指出，俄軍處死的戰俘數量增加趨勢明顯，烏克蘭政府與國際人權組織對這一現象深感憂心，共同呼籲國際追究俄羅斯的相關責任。
據BBC報導，烏克蘭狙擊手馬齊耶夫斯基（Oleksandr Matsievsky)在俄羅斯全面入侵第一年被俘。後來，網上流出的一段影片，顯示他疑似被抓到森林裡，為自己挖好墳墓，並在墳旁抽完最後一根菸後，朝著俄軍高喊「光榮屬於烏克蘭」，接著被槍殺。
▲網上此前瘋傳俄軍閹割烏克蘭戰俘的變態影片。（圖／翻攝自reddit）
報導稱，馬齊耶夫斯基不是唯一一名被槍殺的戰俘。今年10月，9名被俘的烏克蘭士兵在俄羅斯庫斯克州（Kursk）被槍決。事後，其中一名受害者、無人機操作員霍盧本科（Ruslan Holubenko）的母親從一張半裸躺在地上的照片，透過內褲認出其遺體。
烏克蘭檢方也調查了其他駭人聽聞的案件，其中有的烏克蘭士兵慘遭斬首，還有一些被發現遺體上插著一把刀，甚至有影片顯示，16名烏克蘭士兵從樹林裡出來投降後，被俄軍要求站成一排，然後遭自動步槍掃射而死。BBC指出，這些處決行動通常是由俄軍自己所攝，還有部分畫面則是盤旋在上空的烏克蘭無人機觀察到的。
The Russian military executed 16 (!!!) surrendered Ukrainian soldiers at sight.— Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) October 1, 2024
This is the worst incident of POW execution known so far in this war.
It happened near Pokrovsk.
Look at what the Russians did - they lined the surrendered Ukrainians up, shot them all down, and… pic.twitter.com/U3ub7PKx3x
儘管這些處決地點尚不明確，但受害者多數穿著烏克蘭軍裝，而BBC也證實其中有部分案件為近期發生的事件。烏克蘭總檢察長辦公室指出，自去年11月起，俄軍處決戰俘的行為已顯現系統性跡象，可能受到政策指導。然而，俄羅斯政府未對此作正式調查，甚至嚴禁公開討論類似指控。
《日內瓦公約》等國際人道主義法強調，戰爭國必須為戰俘提供保護，處決戰俘更是明確的戰爭罪。此前，普丁聲稱俄軍「始終遵守國際法對戰俘的規定」，但大量證據顯示相反情況。人權觀察歐洲與中亞部門副主任登伯（Rachel Denber）表示，有充足證據表明，烏克蘭戰俘正被俄軍處決，但俄軍卻沒有完善的問責機制。
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