斬首、打靶式行刑！俄系統性處決147烏戰俘　母從內褲認出兒淚崩

▲網上流出烏克蘭戰俘疑遭俄軍斬首的畫面。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭檢察官指控,俄軍自全面入侵烏克蘭以來,就不斷對烏克蘭戰俘展開系統性酷刑,導致烏克蘭有至少147名戰俘被處決,其中更有127人是在今年被殺害,構成嚴重戰爭罪。檢方指出,俄軍處死的戰俘數量增加趨勢明顯,烏克蘭政府與國際人權組織對這一現象深感憂心,共同呼籲國際追究俄羅斯的相關責任。

據BBC報導,烏克蘭狙擊手馬齊耶夫斯基(Oleksandr Matsievsky)在俄羅斯全面入侵第一年被俘。後來,網上流出的一段影片,顯示他疑似被抓到森林裡,為自己挖好墳墓,並在墳旁抽完最後一根菸後,朝著俄軍高喊「光榮屬於烏克蘭」,接著被槍殺。

▲網上此前瘋傳俄軍閹割烏克蘭戰俘的變態影片。(圖/翻攝自reddit)

報導稱,馬齊耶夫斯基不是唯一一名被槍殺的戰俘。今年10月,9名被俘的烏克蘭士兵在俄羅斯庫斯克州(Kursk)被槍決。事後,其中一名受害者、無人機操作員霍盧本科(Ruslan Holubenko)的母親從一張半裸躺在地上的照片,透過內褲認出其遺體。

烏克蘭檢方也調查了其他駭人聽聞的案件,其中有的烏克蘭士兵慘遭斬首,還有一些被發現遺體上插著一把刀,甚至有影片顯示,16名烏克蘭士兵從樹林裡出來投降後,被俄軍要求站成一排,然後遭自動步槍掃射而死。BBC指出,這些處決行動通常是由俄軍自己所攝,還有部分畫面則是盤旋在上空的烏克蘭無人機觀察到的。

The Russian military executed 16 (!!!) surrendered Ukrainian soldiers at sight.



This is the worst incident of POW execution known so far in this war.



It happened near Pokrovsk.



Look at what the Russians did - they lined the surrendered Ukrainians up, shot them all down, and… pic.twitter.com/U3ub7PKx3x