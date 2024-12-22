18億飛了！美艦誤擊自家大黃蜂戰機　2飛行員彈射逃生

▲圖為美軍F/A-18超級大黃蜂戰機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍中央司令部（CENTCOM）21日晚間發布聲明證實，美軍一架F/A-18超級大黃蜂戰機在紅海上空遭自家艦艇誤擊，機上2名海軍飛行員彈射逃生，均已獲救。另據美媒報導，超級大黃蜂戰機每台要價5570萬美元（約新台幣18億元）。

路透、USNI新聞等報導，事發於美國東岸21日晚間7時左右，當時F/A-18超級大黃蜂戰機正從杜魯門號航空母艦（USS Harry S. Truman，CVN-75）上起飛，但飛彈巡洋艦蓋茨堡號（USS Gettysburg，CG-64）卻誤朝戰機開火，擊中戰機。

聲明指出，戰機上的2名飛行員隨即彈射逃生，均已獲救，經初步評估，其中一人受到輕傷，目前正展開全面調查。

儘管中央司令部並未公開透露戰機所屬中隊，但杜魯門號上的F/A-18超級大黃蜂戰機所屬單位為第11戰鬥攻擊機中隊的「紅色開膛手」（Red Ripper），小組任務為保護紅海商船免受葉門反抗軍青年運動襲擊。就在21日，中央司令部證實對葉門反抗軍青年運動（Houthi，又譯胡塞）發動精準空襲，目標鎖定飛彈儲存據點及指揮控制中心。

另據商業內幕報導，超級大黃蜂是一款超音速雙引擎戰機，製造成本不斷上漲，最近一批超級大黃蜂戰機每台要價5570萬美元（約新台幣18億元）。