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北韓天兵誤殺戰友！瞄準烏無人機「槍法歪掉」　屍體倒雪地瞬間曝

▲▼北韓天兵瞄準無人機「槍法歪掉」射死戰友！　屍體倒雪地瞬間曝　。（圖／翻攝自X）

▲北韓士兵中彈後倒地，整個畫面也被烏克蘭無人機拍下。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

北韓派出上萬援兵投入俄烏戰爭前線以支援盟友俄羅斯，然而卻有上百名北韓士兵陣亡，更有上千人受傷。有專家就指出，北韓部隊不只對敵軍不熟悉，且缺乏實戰經驗，只能淪為砲灰。如今更傳出有天兵北韓士兵在開槍時沒有瞄準目標，失誤射殺隊友，只見隊友當場中彈倒臥雪地，而相關畫面曝光後也在網路上流傳。

根據《太陽報》報導，近日一段令人震驚的影片在網路上瘋傳，畫面中，一名北韓士兵在俄烏前線誤殺自己的戰友。據悉，這起事件發生在俄羅斯境內，當時2名北韓士兵站在一片被白雪覆蓋的枯萎向日葵花田裡，沒想到突然有一架無人機低空盤旋，然後朝其中一名士兵飛去。

▲▼北韓天兵瞄準無人機「槍法歪掉」射死戰友！　屍體倒雪地瞬間曝　。（圖／翻攝自X）

這時，另外一名北韓士兵隨即開火，企圖擊落無人機，沒想到卻沒有瞄準目標，意外射中自己的同伴。從影片中可以清楚看見，中彈士兵當場倒臥在雪地裡，遺體旁還躺著他的步槍。據傳這段影片拍攝於俄羅斯庫斯克地區，該地區8月份曾經遭到烏軍的突襲。

自從烏克蘭8月成功拿下庫斯克地區後，俄軍便持續努力試圖奪回庫斯克，如今已經耗費數個月的時間，卻始終未能成功。情急之下，普丁轉而向金正恩求援，請求北韓派遣士兵支援參戰。而這段影片也成為北韓士兵被俄羅斯當作消耗品，在前線慘烈犧牲的鐵證。

▲▼北韓天兵瞄準無人機「槍法歪掉」射死戰友！　屍體倒雪地瞬間曝　。（圖／翻攝自X）

據南韓情報部門透露，本周至少有100名北韓士兵陣亡，另有1000人受傷，這在最初派遣的1.1萬名士兵中佔了很大一部分。目前還沒有消息指出，金正恩是否會繼續增兵支援俄羅斯，但南韓情報院報告指出，由於第一批部隊在俄表現不佳，金正恩將會親自檢查他們的訓練情況。

南韓情報院將北韓士兵的高傷亡率歸咎於在「陌生的戰場」作戰。因為北韓士兵幾乎沒有無人機作戰經驗，而無人機正是烏軍的一大戰術，因此他們在投入前線後，幾乎是被當作「炮灰」持續消耗。不僅如此，北韓士兵還被俄軍嫌棄對無人機一竅不通，進而成為他們的負擔。

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