北韓天兵誤殺戰友！瞄準烏無人機「槍法歪掉」　屍體倒雪地瞬間曝

▲北韓士兵中彈後倒地,整個畫面也被烏克蘭無人機拍下。(圖/翻攝自X,下同)



記者王佩翊/編譯

北韓派出上萬援兵投入俄烏戰爭前線以支援盟友俄羅斯,然而卻有上百名北韓士兵陣亡,更有上千人受傷。有專家就指出,北韓部隊不只對敵軍不熟悉,且缺乏實戰經驗,只能淪為砲灰。如今更傳出有天兵北韓士兵在開槍時沒有瞄準目標,失誤射殺隊友,只見隊友當場中彈倒臥雪地,而相關畫面曝光後也在網路上流傳。

North Korean soldier kills his friend while trying to shoot FPV drone pic.twitter.com/c3UJ18W0g4