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美軍對葉門反抗軍發動精準空襲　戰機升空畫面曝光

▲▼ 美軍中央司令部（CENTCOM）21日證實對葉門發動精準空襲。（圖／翻攝自X@CENTCOM）

▲美軍在這波空襲行動中派出F/A-18大黃蜂戰機。（圖／翻攝自X@CENTCOM）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍中央司令部（CENTCOM）21日證實對葉門發動精準空襲，攻擊目標是反抗軍青年運動（Houthi，又譯胡塞）的飛彈儲存據點及指揮控制中心，另外也在紅海上空命中多架青年運動武裝無人機並攔截擊落一枚反艦巡弋飛彈。

福斯新聞、BBC等報導，美軍在這波空襲行動中派出F/A-18大黃蜂戰機，目的在於擾亂、削弱青年運動的行動，例如在紅海、曼德海峽、亞丁灣攻擊美國海軍軍艦與商船。依據中央司令部公布的畫面，F/A-18大黃蜂戰機在黑夜之際升空，出發執行任務。

中央司令部聲明提到，此次行動反映出中央司令部對保護美國與聯軍人員、區域合作夥伴及國際航運的持續承諾。

自2023年10月以哈戰爭爆發以來，青年運動至今已經襲擊超過100艘商船。美軍發動這波空襲之前，青年運動才剛對以色列第二大城發射飛彈，造成當地公園10多人受傷。

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