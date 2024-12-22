上月點「歌聲戀情」...療養院阿公走了　薩克斯風雙人組落淚演奏

▲療養院音樂療癒永遠的缺憾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



在聖誕節前夕關山聖十字架療養院進行「音樂療癒陪伴」，雖然近來冷氣團發威氣溫驟降，但老人家卻是感覺心暖暖的。12月的活動還有熱心社團和店家特別「加碼」準備美味點心。薩克斯風雙人組在演奏前得知上個月有位點歌的阿公在日前安詳離世，即使在演奏過程中淚流不止最終仍是順利完成所允諾吹奏的歌曲。

台東關山鎮救國團今年開始每個月都會排定「聖十字架療養院」的音樂療癒時間，還會帶著適合食用的零嘴「關山米乖乖」、愛玉凍給老人家、修女們解解饞。

由於目前為二期稻作收割後，農民大都會種植蘿蔔成為季節限定食材。救國團因此聯繫熱心社團共同參與活動並且製作蘿蔔糕，前往療養院現場料理老人家可以聽歌邊吃著香噴噴的蘿蔔糕，紛紛露出心滿意足的笑容。

負責音樂陪伴的是由在地薩克斯風樂手陳雪萍、李采娟女子雙人組，阿公、阿嬤晃動手上的搖鈴伴奏也能順勢運動，有時還會點首熟悉的歌曲來回味助興。若是遇到點歌的年代久遠無法當場吹奏時，兩人就會回去練習並且排定在下個月的歌單中。上個月就有位潘姓阿公點首「歌聲戀情」，卻是出現永遠缺席音樂陪伴的活動中了。

關山鎮救國團會長周福安邀請「關山鎮長青槌球協會」理事長蘇桂仙加入12月的音樂療癒活動，ㄧ清早蘇桂仙與志工們開始忙碌製作蘿蔔糕。卡式爐助火現場煎炸果然香氣四溢，不一會兒金黃酥脆的蘿蔔糕大功告成院民們食慾大開。吃完蘿蔔糕後還有「痴愛玉」的檸檬愛玉，院長高德蘭修女感謝社團的大方分享特別致贈「感謝狀」，也讓寒冷的冬天給老人家感受社會最適時、實質的溫暖。