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台東、新北寺廟聯手捐贈復康巴士　助弱勢行動無礙

▲台東大佛寺與新北市三峽普賢寺聯合捐贈一輛復康巴士贈台東仁愛之家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東大佛寺與新北市三峽普賢寺聯合捐贈一輛復康巴士贈台東仁愛之家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣長饒慶鈴媒合台東大佛寺與新北市三峽普賢寺聯合捐贈一輛復康巴士贈台東仁愛之家，為行動不便身心障礙者及長者提供便利的交通服務，於21日在台東大佛寺舉行「2024愛的傳遞」復康巴士捐贈儀式，由饒慶鈴主持，佛教懷仁基金會董事長及三峽普賢寺、大佛寺住持釋宗道法師及信徒董事等代表共同見證愛心善舉。饒慶鈴表示，未來將持續媒合資源、公私協力，藉此拋磚引玉，讓更多人關懷弱勢族群。

饒慶鈴提到，愛心不分宗教，大佛寺及普賢寺長期關注台東弱勢族群，曾捐贈車輛、長者防走失手鏈等，關心台東醫療，響應台東基督教醫院正子儀經費籌募等，對弱勢族群深切關懷。

台東仁愛之家是縣府重要社福機構合作夥伴，專為65歲以上長者及身心障礙者提供機構式日常生活照護等服務。此次復康巴士配備完善無障礙設施，大幅提升仁愛之家對住民的交通便利，能更輕鬆地前往醫療院所、參與復健治療及社區活動，強化服務品質，創造友善環境。

台東仁愛之家董事長洪堯山也表達感謝，並表示復康巴士對住民的日常生活極為重要，在外出就醫、參與活動時，提供便利與幫助。而台東仁愛之家致力推動「以人為本」服務理念，此次捐贈讓住民享受更多元完善的照護。

社會處進一步指出，台東以關懷弱勢族群為核心，為行動不便的身心障礙者及長者，提供便捷的交通服務。目前共30台復康巴士，協助就醫、生活。截至11月止，服務高達4150人次。此外，長者或身心障礙者持有「台東卡」，每人每月有1500點社會福利點數作為交通運輸使用，補助額度是全國最高。

社會處補充，需要使用復康巴士的身心障礙者，提供APP、網路預約及人工預約管道，歡迎善加利用。
APP：至APP商店下載「臺東縣政府復康巴士民眾預約系統」。

網路預約：http://taisocbus.taitung.gov.tw/mainpage

人工預約：預約專線089-311922、傳真089-960188及櫃台受理：台東市浙江路85號。

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