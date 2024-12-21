台東縣推動淨零永續及循環經濟　高雄觀摩考察

▲饒慶鈴偕鄉鎮市首長赴高雄觀摩。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣致力推動淨零永續及循環經濟，並提升廢棄物處理及資源循環再利用的能力，「廢棄物能資源中心」的升級， 更完善了全縣整體廢棄物處理機制。台東縣長饒慶鈴近日率領縣府團隊及各鄉鎮市首長，赴高雄可寧衛集團等相關單位觀摩，她表示，台東將持續精進廢棄物處理設施，也積極尋求將底渣、飛灰資源化的最佳方案，朝向淨零永續的目標邁進。

饒慶鈴提到，台東縣垃圾焚化廠重啟並升級為廢棄物能資源中心後，已處理超過14萬公噸垃圾，焚化後產生的底渣與飛灰，也均妥善進行資源化運用或掩埋貯存。然而，提升廢棄物處理效率、底渣與飛灰的處理仍是重要課題，縣府也持續尋求更佳的資源循環方案。

此次到高雄可寧衛集團進行觀摩，除了深入了解相關廢棄物處理設施、流程等先進技術，也深刻感受及看到集團投入循環經濟與綠能的決心。可寧衛集團至今已為台積電等上千家企業妥善處理超過600萬噸的事業廢棄物，並積極推動環境處理本業、環境教育和企業永續管理的轉型。此次藉由與集團豐富的經驗交流與分享，期待臺東廢棄物處理設施、各鄉鎮市垃圾掩埋場設施及處理機制能持續精進提升。

環保局長郭建成說明，每焚化處理1公噸垃圾，約產生5百公斤飛灰穩定化物，台東縣廢棄物能資源中心每年約產生4千公噸飛灰穩定化物，在廠內經依法檢測合格後，委託可寧衛集團旗下吉衛股份有限公司，載運至該公司位於高雄岡山的掩埋場妥善掩埋。至今所產生的飛灰穩定化物，經第三方機構檢測全數合格，環保局另也委託專業顧問團隊，協助監督飛灰穩定化物清運及處理過程，以確保均依法妥善處置。未來，縣府將持續關注相關技術發展，並與業界合作，共同為台東的環境永續貢獻一份心力。