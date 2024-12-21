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休假所長散步聽「特殊」鳥聲...拍照PO網　男意外尋回愛鳥

▲所長好奇尋鳥拍照PO網竟助鳥主尋回愛鳥。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲所長好奇尋鳥拍照PO網竟助鳥主尋回愛鳥。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

臺東縣警察局關山分局霧鹿派出所所長胡松俊仁，於21日6時許，休假期間偕妻於鐵花村步道晨運散步，突聽見不同以往的鳥叫聲，在好奇心的驅使下「循聲找鳥」，原來是隻色彩鮮豔的鸚鵡，心想可能是有人飼養的，隨即拿起手機拍照於7時許PO網。約數小時後，鳥主詹先生於ＰＯ文留言「感謝提供資料 已叫回家囉」。胡松所長也感到開心，因為今天是冬至，也是小過年，在這特別的日子，協助人鳥團聚，真的特別有意思。

胡松俊仁從警已有30多年的資歷，於月逾前受理一件民眾山區迷途的尋人任務，本於職業的敏銳度，透過短暫與被協尋人的通話中傳來的「鴨叫聲」，立刻發揮對轄區地形地物熟悉的優勢，隨即準確定位被協尋人位置，很快的循鴨叫聲找到被協尋人，且經檢視被協尋人生命跡象穩定，亦無外傷，僅輕微脫水，隨後交由家屬平安返家。

胡松俊仁21日6時許，休假清晨與妻在鐵花村散步，突然聽到奇特的鳥叫聲，再次發揮警察的職業敏銳度「循聲找鳥」並拍照PO網，會將相片PO上網，其一是紀錄分享生活中的點滴，其二是透過社群的強大的傳播力，看看是否能找到鳥主。

胡松俊仁的想法隨即在數小時後得到印證，鳥主人詹先生於ＰＯ文底下留言感謝鳥已回家囉，該篇ＰＯ文也獲得網友們的一片讚聲。胡松所長也備註「回家了，太好了。常協助失蹤人口返家團圓，第一次協助動物與主人團聚，蠻特殊的經驗，冬至團圓快樂」。

關山警察分局表示，胡松俊仁於休假期間，依然保持敏銳的警覺心，透過網路提供疑似迷途鸚鵡的所在資訊，幫助鳥主人順利與愛鳥團圓，解鎖「協助人鳥團圓」的警察任務。另呼籲民眾，平日希望大家發揮「雞婆精神」，發現可疑人事物，請撥打110或當地分駐(派出)所電話，警察將儘速前往妥適處置，且可能因為您的一通電話，幫助他人免受不法侵害，期望大家攜手合作，讓社區更祥和安全。

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