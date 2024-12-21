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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

青鳥為三大法聚集立院外　謝龍介坐議場看「武統台灣是否會反抗？」　

▲▼謝龍介在議場看武統影片。（圖／讀者提供）

▲謝龍介在議場看武統影片。（圖／讀者提供，下同）

記者皮心瑀／台北報導

立法院藍綠上週五院會為選罷法、憲訴法、財劃法激烈交鋒，最終民進黨不敵國民黨人數優勢，在立法院長韓國瑜「護航」改採舉手表決下皆順利三讀。然而，當議場外抗議民眾聚集，議場內綠委們為了阻擋三大爭議法案不斷傳出傷兵，藍營強勢清場後，國民黨立委謝龍介卻被直擊竟坐在位子上看「如果發生武統，台灣民眾是否會反抗？」而截至出稿前，謝龍介未有回應。

▲▼謝龍介在議場看武統影片。（圖／讀者提供）

立法院20日準備處理選罷法等三法案，國民黨團為此在議場前夜宿64小時，立委輪番排隊，不過民進黨卻在前一晚9點多偷襲，一群綠委破窗進入議場夜守，隔日開會，藍營花費近一個半小時，終於在10點38分奪下被綠委佔領的主席台。11點40分左右，立法院長韓國瑜在藍委的保護下進入議場，宣布本次會議採舉手表決。

立法院為選罷法、憲訴法與財劃法三大爭議法案藍綠爆發激烈肢體衝突，場外則是「青鳥集結」，據主辦單位表示，現場有萬人聚集表達不滿。不過，面對議場內外紛紛擾擾，謝龍介卻被直擊正在看「如果發生武統，台灣民眾是否會反抗？」

「如果發生武統，台灣民眾是否會反抗？」為一部發在「西瓜視頻」的影片，畫面開始就表示，「我們中國人都非常關心，什麼時候能夠統一台灣，而且大多數人做的心理準備，是武力統一」，並強調這些推演都是基於美國人說解放軍無法獲得勝仗，「倘若我們認為解放軍打得贏，我們還反駁一下美軍，那推演的結果會如何呢？那就不具體說了」。

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