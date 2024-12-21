為了「傷害民主」爭議法案吵翻！　立院亂象英媒也關注

▲為了三大爭議法案，藍綠在立法院議場內爆發衝突。（圖／記者陳家祥攝）



記者吳美依／綜合報導

立法院20日三讀通過選罷法、憲法訴訟法、財劃法等修正案，朝野衝突也登上外媒。英國《每日電訊報》報導，台灣立法委員20日為了「傷害民主」的爭議法案發生衝突，其中特別點出選罷法，「提高移除民選官員的門檻」。

《每日電訊報》報導，19日晚間開始，民進黨立委占領主席台，在議場設置路障、擋住入口，試圖阻止反對陣營提出的3項修正法案，甚至以「議會獨裁」批評國民黨及其盟友民眾黨，利用多數優勢通過法案。

執政黨民進黨聲明，如果國民黨強行通過修正案，「台灣民主自我制衡、自我修復的機制將蕩然無存，也會對台灣公民社會及民主體制，造成重大且不可逆的傷害」，而在台灣民主遭到侵犯與破壞時，必須挺身行動。

立法院外面，也有數千人集結抗議法案，高喊「守護台灣」、「退回三大惡法」。一名陳姓研究生向《法新社》表示，「我在這裡抗議反對黨試圖沒收人民的罷免權。」

▲民眾在立法院外濟南路集結，要求退回三大惡法。部分群眾推倒拒馬，意圖衝進院內，與警方發生推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）

在所有爭議法案之中，《每日電訊報》特別提及選罷法修正案，將讓選民更難罷免他們認為不適任的民選官員。對北京友善的國民黨認為，這將避免罷免權遭濫用，但一些民進黨立委擔心，這將撤銷選民罷免不適任官員的權利。

實際上，國民黨的現任立法院長韓國瑜，2020年擔任高雄市長時，角逐總統大選失利，隨後就被罷免。

今年稍早，反對陣營所推動、擴大國會權力的改革法案，也引發立委爭執及大規模街頭示威。國會擴權支持者表示，為了遏止貪腐，相關法案有其必要。但批評者擔憂，這將在面對中國影響力之際，削弱台灣民主。

今年10月，憲法法庭審理國會改革釋憲案裁定，引起爭議的「總統國情報告及答詢」、「反質詢」、「藐視國會罪」、「國會調查權中有關法人或私人裁罰」、「考試委員、通傳會委員等人事同意權」、「國會聽證權」等等，牴觸權力分立、責任政治等原則，全都宣告違憲，為反對改革的民進黨帶來部分勝利。